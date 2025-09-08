La Selección arrasa en TVE, con un 32% de share, y 'Supervivientes All Stars' se reparte el prime time con La 1

El partido de España contra Turquía arrasa en TVE este domingo, con un 32% de share. 3.677.000 espectadores estuvieron pendientes en La 1 de la goleada de la Selección (0-6), en un encuentro con el que La Roja encarrila la clasificación para el próximo Mundial.

A continuación, la primera entrega del debate de Supervivientes All Stars, que acogió los saltos desde el helicóptero de los concursantes, después de que la semana pasada no pudieran realizarlos por las protestas de los garífunas, logra un 13,6% en Telecinco. Por su parte, La 1 aprovecha el tirón del fútbol y anota un notable 12,1% con la película El maestro que prometió el mar. En franja de coincidencia, esta cinta se impone por unas décimas sobre el reality de Telecinco (12,1% contra 11,6%).

El nuevo curso de Salvados arranca con un sobresaliente 8,8% en La Sexta, su mejor estreno de temporada en los últimos cinco años. Gonzo comenzó el curso con una entrevista a su amigo el Gran Wyoming, toda una institución de la cadena. Por su parte, la serie Una nueva vida registra un 8,7% en Antena 3, mientras que Iker Jiménez estrena la temporada 21 de Cuarto milenio con un potente 7,8% en Cuatro.

Por la mañana, el nuevo Vaya fama de Telecinco, un formato que ocupa el hueco que dejó libre Socialité, anota un 6,7% este domingo en su segunda entrega, ligeramente por debajo del dato que marcó el sábado en su estreno (7,2%). D Corazón, por su parte, mantiene una ligera ventaja en TVE. El programa que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos registra un 7,8% el domingo y un 8,7% el sábado.