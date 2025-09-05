Supervivientes All Stars estrenó en la noche de este jueves, 4 de septiembre, su segunda edición con un 16,8% de share en su estreno, como hemos recogido. El programa se desarrolló de forma atípica, ya que no se realizaron los saltos en helicóptero a raíz de unas protestas locales en los Cayos Cochinos que impidió utilizar la playa de los juegos. Pero no fue lo más comentado, ya que la gran sorpresa de la noche fue la llamativa imagen con la que nos sorprendió el presentador de Badalona.

Una imagen que generó una ola de comentarios y memes en redes sociales, como los mostrados a continuación. Se convirtió en trending topic, y algunos usuarios lo compararon con otros rostros conocidos como José Manuel Parada o Estela Reynolds, el famoso personaje de La que se avecina interpretado de forma magistral por Antonia San Juan, que en las últimas horas ha anunciado que padece cáncer.

jorge javier siendo la rata ciega de shrek #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/ROe722vsxj — sugar ? (@sugarbratzz) September 4, 2025

jorge javier mutando en jose manuel parada #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/4FqR0IpMFM — s u g a r ? (@sugarcriminal) September 4, 2025

Pero que se ha hecho en la cara?? #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/8mSfADrI0s — Ani Marrash? (@AniMarrashh) September 4, 2025

Las operaciones de Jorge Javier Vázquez

Es evidente que el presentador estrella de Mediaset se ha vuelto a someter a un nuevo tratamiento estético. Una de sus operaciones más comentadas fue, por ejemplo, el rejuvenecimiento de los párpados al que se sometió hace un par de años a través de una blefaroplastia. "Tengo los ojos como si me hubiera pillado Rocky", confesó el propio Jorge entonces.

"Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano. A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué' porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", dijo también sobre esta operación.

Ahora, en cambio, se ha sometido a una "remodelación facial total", adelantó la revista Semana. Tan total, que el que fuera presentador de Sálvame parece otro. Este es el motivo por el que, además, no acudió estos días al FesTVal de Vitoria, donde Telecinco ha presentado las novedades de la cadena.