'Supervivientes All Stars' lidera tras el fútbol con una gala atípica: del 'boicot' en la isla, a la nueva cara de Jorge Javier

El estreno de la segunda edición de Supervivientes All Stars estuvo marcado por la cancelación de los saltos en helicóptero a raíz de unas protestas locales en Cayos Cochinos que impidió utilizar la playa de los juegos. Además, la gala tuvo otro punto de interés: el cambio de imagen al que se ha sometido Jorge Javier Vázquez, quien apareció con gafas de sol en plató.

Supervivientes All Stars logra un 16,8% de share en su estreno. Ese es el dato de la gala, que empieza a contabilizar cuando terminan los programas del access y el partido de fútbol que emitió TVE antes de que empiece el prime time. Este resultado está en la línea de lo que registró Telecinco con la gala de estreno de la anterior edición de Supervivientes All Stars (17,6%) el año pasado. Sin embargo, está por debajo del arranque de la última edición de Supervivientes (22,7%), la pasada primavera.

Frente a Supervivientes All Stars, La encrucijada de Antena 3 se queda con un 9,4% de share, El Taquillazo de La Sexta anota un 4,5% y Mis raíces, el programa de entrevistas de Isabel Jiménez, se tiene que conformar con un 3,2% en Cuatro.

Como decíamos, la noche también estuvo marcada por el partido Bulgaria-España que barre en TVE, con un 24,5% en el access. En ese tramo, El Hormiguero aguanta muy bien (13,8%), mientras que la previa de Supervivientes se queda en un 10,2%.

Problemas en el estreno de Supervivientes

Unas protestas en los Cayos Cochinos impidió que Supervivientes arrancase con sus habituales saltos en helicóptero y otras pruebas que el programa realiza en la playa de los juegos. "Por motivos ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto debido a un problema entre las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada", anunció Jorge Javier al inicio del programa.

"Respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren y en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos. Deseamos que a lo largo de la noche la situación se pueda resolver. Éste es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga", cerró Jorge Javier para explicar la situación que se había producido en Cayos Cochinos.

