Los mensajes de ánimo a Antonia San Juan tras el anuncio de su cáncer: de María José Campanario a Loles León y Cecilia Roth

A sus 64 años, fue a última hora de este miércoles 3 de septiembre cuando la actriz Antonia San Juan ha anunciado su cáncer y que se alejará de los escenarios para centarse en su tratamiento y recuperación: "Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales". La icónica Agrado de Todo sobre mi madre y Estela Reynolds en La que se avecina añadió: "Me mandó al otorrino, me han hecho pruebas, hoy me han hecho una biopsia y me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer. Y ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con un tratamiento".

Y, al mismo tiempo, lanzó un mensaje lleno de optimismo: "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora me toca seguir el tratamiento que me pongan". Y sentenció en su vídeo, publicado en Instagram: "Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme. Nunca me he puesto a quejarme por nada. No estoy activa porque estoy enferma y voy a hacer todo lo posible por curarme".

En el muro de los comentarios, la intérprete de Las Palmas de Gran Canaria recibió una oleada de mensajes de apoyo y cariño. Entre todos ellos, los de otras chicas Almodóvar como Loles León: "Toda la fuerza y todo el cariño que recibes será sanador. Muchos besitos y mucho ánimo". O Bibiana Fernández: "Energía y cariño no te va a faltar, y espero que los resultados sean los mejores posibles en esta situación". Cecilia Roth se sumó: "Te quiero , te queremos. Creo en la ciencia y en la energía del amor. A tu lado siempre, Antonia". Otras compañeras de la profesión como Daniela Santiago (Veneno) escribieron: "Te abrazo muy fuerte, te deseo una pronto recuperación y mucha fortaleza". El director y guionista Félix Sabroso ha expresado: "Te queremos mucho y te admiramos más".

Rostros televisivos como el ministro más breve de la democracia, Máximo Huerta, también le enviaron sus mensajes: "Te queremos". Así como Nuria Roca, que le ha dejado un corazón rojo. Jorge Cadaval, de Los Morancos, le transmitió también su cariño: "Aquí estamos contigo amiga, un besazo". La cantante Rosa López, a su vez, añadió: "Jo, Antonia, confía, que hay seguro cositas interesantes que están saliendo. Calma que de eso sabes, esa mirada de nuestros pequeños que sanan. Te quiero preciosa".

María José Campanario también se encuentra entre los comentarios: "¡Ay, mi niña! Todo va a ir bien, ya lo verás. Te mando un abrazo enorme".