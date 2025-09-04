Antonia San Juan anuncia que padece cáncer y se retira de los escenarios: "Volveré cuando me recupere"

La actriz y directora canaria Antonia San Juan, de 64 años, ha compartido este miércoles uno de los mensajes más difíciles de su carrera y de su vida personal. A través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete ha revelado que padece cáncer, una noticia que ha conmovido profundamente tanto a sus seguidores como a sus compañeros de profesión. Antonia San Juan interpretó en 1999 a la memorable Agrado, una trabajadora sexual transgénero y vieja amiga de Manuela (Cecilia Roth) en Todo sobre mi madre, a las órdenes de Pedro Almodóvar.

San Juan ha explicado que desde hace más de un año venía arrastrando problemas en la garganta que le impedían trabajar con normalidad. "Siempre he tenido faringitis crónica y este año incluso tuve que suspender funciones por esa causa", relató al inicio de su mensaje. El malestar persistente la llevó recientemente a visitar a su médico de cabecera, quien, al observar una anomalía en las cuerdas vocales, la remitió de inmediato a un especialista en otorrinolaringología. Allí comenzaron las pruebas médicas. "Me mandaron al otorrino, me han hecho un TAC, varias pruebas y, finalmente, una biopsia. Ya me han dado un medio diagnóstico", explicó la actriz con serenidad. Fue entonces cuando pronunció la frase que nadie esperaba: "Tengo cáncer".

Pedro Almodóvar y Antonia San Juan en el rodaje de 'Todo sobre mi madre'

Por el momento, Antonia San Juan desconoce el tipo exacto de tumor al que se enfrenta. "Ahora, cuando analicen la biopsia en detalle, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento", señaló, transmitiendo confianza en el equipo médico que la acompaña. "Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", añadió. La noticia llega en un momento en el que la intérprete se encontraba preparando nuevos proyectos teatrales. Sin embargo, este diagnóstico la obliga a detener su actividad profesional de manera temporal. Con tristeza, pero también con firmeza, comunicó a sus seguidores que no podrá subirse a los escenarios durante una temporada. "Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca, que estaba ya lista para representarse", lamentó.

San Juan se muestra con una actitud positiva y resiliente. "Mi vida ha sido y es bonita, y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión", afirma. Asimismo, quiso agradecer a quienes la han acompañado a lo largo de los años: "Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias". En cuestión de minutos, la publicación comenzó a recibir un aluvión de mensajes de apoyo y cariño. Amigos, colegas de profesión y seguidores inundaron la sección de comentarios con palabras de aliento. La presentadora Nuria Roca le dedicó un emoticono de corazón, mientras que Jorge Cadaval, integrante del dúo Los Morancos, escribió: "Aquí estamos contigo, amiga, un besazo". El director Félix Sabroso, estrecho colaborador y amigo de la actriz, le expresó: "Te queremos mucho y te admiramos más".

Estas muestras de afecto reflejan el gran respeto y la admiración que Antonia San Juan despierta en el mundo de la cultura española. Su trayectoria, marcada por papeles icónicos en cine, teatro y televisión —entre ellos la citada Agrado en Todo sobre mi madre—, la ha consolidado como una de las intérpretes más queridas del panorama artístico. Ahora, la actriz afronta un nuevo reto fuera de los focos. Mientras espera los resultados definitivos de la biopsia y la confirmación del tratamiento que deberá seguir, ha dejado claro que su prioridad es la salud y que pondrá todas sus energías en superar la enfermedad. "Volveré cuando me recupere", deja entrever con optimismo.