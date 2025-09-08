Muere a los 53 años la reportera de televisión Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe

Dnoé Lamiss, hermana de la colaboradora de televisión Carolina Sobe, ha muerto este domingo a los 53 años, después de pasar más de un mes ingresada en coma. "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana", ha escrito Sobe en redes sociales.

Dnoé Lamiss se hizo popular cuando comenzó a aparecer en televisión en calidad de defensora en sus tiempos de concursante en Gran Hermano. Sin embargo, Dnoé tuvo carrera propia en televisión, porque fue colaboradora y reportera en algunos programas. Así, participó en Estas no son las noticias, un espacio en el que compartió plató con Quequé y Broncano en Cuatro. También fue entrevistada en varias ocasiones en Sálvame Deluxe.

Carolina Sobe explicó la delicada situación que atravesaba su hermana hace unos días, cuando habló de este asunto en No somos nadie, el nuevo programa que ha puesto en marcha el equipo de Sálvame tras su paso por TVE.

"Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral", contó.

De hecho, Sobe tuvo que ausentarse del plató la semana pasada cuando recibió una llamada sobre el estado fe salud de su hermana. A su regreso, la colaboradora explicó por qué se había marchado en mitad del programa. "Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Al cambiarla de hospital, nosotros entendimos que la iban a operar e iba a fallecer. Me dijeron que la trasladaban, entendí que la iban a operar, y me volví loca. Entonces, salí disparada".