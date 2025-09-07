Sonsoles Ónega regresa al prime time con 'Hablando en plata' para plantar cara a 'De Viernes': todos los detalles

Con la llegada de septiembre, arranca también la nueva temporada televisiva y la clásica carrera de audiencias entre cadenas. Este lunes 8 de septiembre se estrenan nuevos programas que buscarán captar la atención del público, aunque algunos ya llevan días en parrilla. De Viernes abrió la temporada el pasado viernes 5 con el regreso de Lydia Lozano —adelantado por Informalia— y la esperada entrevista a Rocío Flores tras dos años alejada de la televisión. La apuesta funcionó: logró un 14,1% de cuota y 904.000 espectadores, un buen arranque que podría no repetirse la próxima semana. Sonsoles Ónega regresará al prime time de Antena 3 el próximo viernes 12 con Hablando en plata y lista para plantar cara al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El programa de Atresmedia busca hablar sin filtros sobre la lucha contra el edadismo. En esta primera entrega se centrarán en la soledad no deseada, un problema que afecta a uno de cada cinco mayores y que se ha convertido en una de las cuestiones más preocupantes.

Bajo el paraguas de Volver a empezar, varios expertos profundizarán en las causas que llevan a muchos mayores a esta situación: divorcio, jubilación, viudedad o el síndrome del nido vacío. Además, el programa ofrecerá herramientas y consejos prácticos para apoyar a quienes se encuentren en esta difícil etapa.

En septiembre del año pasado, el programa conducido por Sonsoles Ónega recibió el Premio Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), reconociendo su labor en la lucha contra el edadismo y su compromiso por mejorar la visibilidad y los derechos del colectivo de mayores.