Terelu Campos se desmarca de Rocío Flores tras su entrevista: "Yo a esta mujer no la conozco"

La pasada noche, De Viernes inauguró temporada por todo lo alto. Telecinco levantó, tres años después, el veto que mantenía a Rocío Flores alejada de la televisión tras el terremoto que provocó el documental de su madre. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores regresó a Mediaset para sentarse frente a Santi Acosta en una entrevista cargada de titulares y muchas lágrimas.

"La realidad es que estoy nerviosa. Después de tantos años alejada de la televisión me está costando", confesó la nieta de Rocío Jurado nada más arrancar la entrevista. Ro reconoció que en este tiempo ha aprendido a ser más resiliente: "He sacado fuerzas que no sé de dónde y me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que jamás podría creer. Ha sido duro", continuó.

En la misma línea, la sobrina de Gloria Camila no pudo evitar derrumbarse. "El dolor más grande es que he actuado en piloto automático. Es como si me apuñalaras a corazón abierto y no sintiera nada. Así me he sentido este tiempo", reconoció entre lágrimas. Y aseguró que lo peor ha sido ver sufrir a los suyos: "Mi familia siempre ha sido lo principal y verles así me ha destrozado". La joven también abordó de lo difícil que le resulta encajar las críticas: "Intento ser dura conmigo misma, tengo que salir adelante… pero me duelen bastante las críticas. No he llegado al punto de que me dé igual".

Rocío Flores, entre lágrimas en su entrevista con Santi Acosta para 'De Viernes'

La relación con su madre, uno de los puntos más delicados de la entrevista, también salió a la luz: "Siendo honesta, cualquier hija necesita a su madre, y yo no soy diferente en eso. Claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, me ha hecho mucha falta". Aun así, no se retractó de sus sentimientos pasados: "Sigo pensando lo mismo, me ha destrozado la vida, pero es mi madre".

La hija de Antonio David Flores quiso dejar claro que, pese a todo, sigue intentando mantener una relación con su madre: "Si mi madre necesita ayuda, si le pasara cualquier cosa, puede tener por seguro que las dos primeras personas que van a estar ahí son sus hijos… independientemente de lo que haya pasado".

Terelu Campos: "Yo no juzgo a las madres"

En este punto de la entrevista, Terelu Campos no dudó en mostrarse especialmente crítica con la entrevista de Ro. Sobre su relación con la nieta de Jurado, aseguró: "Yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer".

Terelu Campos en 'De Viernes'

Terelu explicó que, en realidad, solo coincidió en una ocasión con Rocío y su tía Gloria Camila, y que el encuentro se limitó a un simple "hola". Respecto a Rocío Carrasco, la hermana de Carmen Borrego se mostró prudente: "Yo no juzgo a las madres. No lo he hecho nunca en la vida, no tengo esa autoridad para juzgar a una madre, a no ser que haya cometido un delito y lo hayamos visto públicamente. No juzgo nunca a un padre ni a una madre. Cada uno sabe cómo se ha comportado, cómo siente y cómo lo siente. Me reitero en que conocía a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo".