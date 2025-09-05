Las lágrimas de Rocío Flores en su vuelta a Telecinco: "Pensaba que mi padre se iba a suicidar"

Mediaset anunció este jueves que levantaba otro veto en Telecinco. En esta ocasión, es Rocío Flores la que regresa después de tres años apartada por el cambio de rumbo que el documental de su madre desencadenó en la cadena. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se sienta en De Viernes este 5 de septiembre y lo hace con una entrevista bomba junto a Santi Acosta.

En el avance, Ro se derrumba en lágrimas y sobre lo que ha aprendido en estos años lejos de la tele, confiesa: "El darme cuenta de la persona tan resiliente que soy, me he dado cuenta de que soy una persona más fuerte todavía de lo que me podía creer. Durante todo este tiempo, para que me entiendas, yo he actuado en piloto automático. Es como si me apuñalas a corazón abierto y no sientes nada", asegura.

Rocío Flores rompe su silencio en ¡De Viernes!. Avance del primer Scoop de la temporada. Esta noche a las 22:00h en @telecincoes pic.twitter.com/vKhqzy9Z1J — Mediaset España (@mediasetcom) September 5, 2025

Y ha insistido: "Así es como me he sentido en todo este tiempo. Para mí lo principal siempre ha sido mi familia. Entonces ver sufrir a mi familia como lo he visto me ha destrozado. He llegado a un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que cualquier día algo iba a pasar". Y en el adelanto, la nieta de Rocío Jurado sentencia: "Ha sido muy duro. Es que no puedo te lo juro. Es que no puedo de verdad".

El documental de Rocío Carrasco en 2021 (Contar la verdad para seguir viva) y el que llegó después sobre más asuntos familiares (En el nombre de Rocío), hicieron que Telecinco entrara en una guerra interna entre los de Sálvame y su universo, que acogieron a Rocío Carrasco después de años con Antonio David Flores entre sus filas, y Ana Rosa Quintana y sus programas, que dieron altavoz a Rocío Flores y la parte que no mantiene relación con Rociito.

Una guerra no solo familiar, sino también mediática que acabó marcando el rumbo de una cadena que se hundió en audiencias e impuso vetos, de los cuales algunos se fueron levantando de forma paulatina (Olga Moreno, Gloria Camila, Amador Mohedano o Rosa Benito, a la que hora vemos en La 1 con Masterchef tras pasar por De Viernes como comentarista de Supervivientes). Informalia, por otro lado, ya avanzó que también se han dado conversaciones entre Antonio David y Telecinco.

La última vez que Rocío Flores se vio con su madre, después de trece años completamente alejadas, fue el pasado 23 de junio, en los juzgados. Estos años, además, ha mantenido una relación difícil con Olga Moreno a raíz de la separación entre esta y su padre, aunque las aguas finalmente bajaron más calmadas y, a día de hoy, siguen siendo un gran apoyo la una para la otra.