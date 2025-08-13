Olga Moreno y Agustín Etienne rompen tres años después y ella se refugia en Rocío Flores

Fue hace tres años cuando Olga Moreno y Agustín Etienne comenzaron a ser algo más que representada y representado, o amigos, para convertirse en algo más. El ex de Arantxa de Benito fue el hombre con el que recuperó la ilusión en el amor tras su mazazo sentimental con Antonio David Flores (con Marta Riesco de por medio), a quien también representaba el argentino afincado en España.

Y aunque en este tiempo se ha hablado alguna vez de crisis o incluso fuertes discusiones como las que contó Informalia alguna vez, ahora esta, es un hecho. Así al menos lo asegura Semana, que sitúa la ruptura a finales de junio tras regresar de unas vacaciones que compartieron en Formentera.

Entre las personas en las que Olga ha encontrado un hombro para llorar, según el semanario, se encuentra Rocío Flores, con quien a lo largo de estos años ha atravesado sus más y sus menos. Recientemente han estado juntas en Málaga y han estrechado lazos tras la última cita en los juzgados que tuvo Rocío Flores, en la que se encontró con su madre, Rocío Carrasco. Hacía trece años que madre e hija no se veían.

Olga Moreno y Agustín Etienne

La historia de amor entre Olga y Agustin Etienne fue una sorpresa para todos incluso para ellos mismos. Olga vivió su peor pesadilla, cuando confirmó sus sospechas de que su exmarido le estaba siendo infiel con Marta Riesco. Ella le había defendido durante los 20 años que duró su matrimonio de todas las polémicas creadas con Rocío Carrasco e incluso le había ayudado a criar a sus dos hijos como si fueran suyos y no podía creerse que él la hubiera traicionado así.

Una vez que se destapó toda la historia, Olga se sumió en una terrible tristeza. En ese momento, Agus era su representante y también del ex de Rocío Carrasco y está claro que el roce hizo el cariño. Dimos la noticia del romance y Olga trató de desmentirla en una entrevista que regaló y que publicó Hola para poder vender ella la exclusiva. Pero la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad se impuso.

Al principio hubo quien creyó que era un montaje para conseguir dinero con las exclusivas pero el tiempo les dio la razón con su noviazgo, el cual, sin embargo, ya parece dinamitado.