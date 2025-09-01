Sonsoles Ónega arropa a Begoña Villacís en su estreno como colaboradora: "Bienvenida a tu casa"

Si para la temporada pasada Sonsoles Ónega cerró los fichajes de Ana Obregón y María del Monte para competir contra Ana Rosa Quintana cuando esta todavía seguía en TardeAR, la cuarta temporada del programa vespertino de Antena 3 ha apostado por otros tres fichajes: la periodista Carmen Ro y dos pesos pesados, la representante de famosos (entre ellos Ana Obregón) Susana Uribarri y especialmente Begoña Villacís, reconvertida en tertuliana tras su paso por la política (Ciudadanos, vicealcaldesa de Madrid) y tras la muerte de su hermano Borja en junio del año pasado.

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles estará marcada por su nuevo competidor. Sin embargo, este no ha aterrizado en la parrilla este lunes 1 de septiembre como sí lo ha hecho Sonsoles, sino que lo hará el próximo lunes 8 de septiembre. Hablamos de Joaquín Prat, a quien bajo el regazo de la productora de Ana Rosa Quintana se le han encargado las tardes de Telecinco con un programa que en tan solo una semana sustituirá a TardeAR. Una rivalidad que va a ser muy comentada, ya que Sonsoles y Joaquín son grandes amigos. Hay que recordar, además, que fue Joaquín quien tomó las riendas de Ya es mediodía (Telecinco) cuando su amiga fichó por sorpresa por Antena 3 en 2022.

Y este lunes, Sonsoles ha empezado su programa al ritmo de Summer Nights de la película Grease. En la promoción de la nueva temporada ya sorprendieron estas últimas semanas con un auténtico escenón montado por la presentadora y sus colaboradores, entre ellos Ana Obregón y María del Monte. Las mismas que han entrado con Sonsoles al plató bajo el ritmo de la música para dar el pistolezado de salida a la nueva temporada. Y, ya en la mesa, también les ha acompañado Begoña Villacís, a quien la comunicadora le ha dado una calurosa bienvenida.

"Nos hace mucha ilusión tenerte, tocarte. Bienvenida a tu casa", le ha dicho Sonsoles. El resto ha continuado con bromas hacia Sonsoles por su faceta artística: "Antes de empezar tengo que decirte que eres una actriz maravillosa", le ha dicho Obregón. "Y una bailarina excepcional, [pero] aquí no se hace la pelota más". Y la cantante también ha comentado sobre su 'jefa': "Tú vienes muy delgadita, ¿no?".

Begoña Villacís

En cuanto a la ex política del partido naranja, hay que recordar que en febrero de este mismo año fue nombrada directora ejecutiva de Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. Antes, tras dejar la política en junio de 2023, pasó también por una empresa dedicada a la ciberseguridad. En lo personal, a mediados de este año se la vio muy ilusionada con un ingeniero llamado Juan Cañada. Villacís es madre de tres hijas, Paula, Jimena e Inés, fruto de su matrimonio con el abogado Antonio Suárez-Valdés, de quien se divorció en 2020 tras 15 años de matrimonio.