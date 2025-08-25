Tragedia en 'Valle salvaje' con la muerte de un personaje y un final que lo cambia todo en la serie de TVE

Las serie de TVE Valle salvaje está a punto de vivir unos días dramáticos coincidiendo con el final de la segunda temporada y el inicio de la tercera tanda de capítulos, a partir del miércoles. Ese día, echará a andar la nueva etapa de esta ficción, que dará un giro con nuevas tramas y decorados. A esto se unirá la trágica muerte de uno de los personajes.

Los sucesos que se viven en la Casa Grande lo van a cambiar absolutamente todo para los Gálvez de Aguirre. El destino de algunos de los personajes es incierto y a esto se sumará el final inesperado de uno de ellos. La tercera temporada de Valle Salvaje arrancará el miércoles con un "último brindis". Adriana, Rafael, Julio y Úrsula brindarán por el destino sin saber que uno de ellos tendrá un aciago final. Este suceso significará un punto de no retorno para todos los habitantes del valle.

Las nuevas tramas se abren paso hacia un nuevo tablero de juego donde sus protagonistas no solo buscan sobrevivir y salir hacia adelante, sino también echar la vista atrás, recogiendo el legado de los orígenes de la serie: el pasado que unió al padre de Adriana con los Gálvez de Aguirre, el papel de Pedrito como dueño de todo Valle Salvaje y la verdadera razón por la que Adriana y sus hermanos llegaron hasta allí.

Además, la llegada de un nuevo personaje, antiguo conocido de los habitantes del valle, horrorizará a uno de los protagonistas, situándolo entre la espada y la pared. Este misterioso personaje pondrá patas arriba ambas casas y las relaciones entre ellas.

Cambio de decorados en 'Valle salvaje'

A partir del miércoles, 27 de agosto, que es cuando comienza la tercera temporada, Valle salvaje incorporará nuevos decorados. Alejo y Luisa seguirán remodelando el desván de la Casa Pequeña para convertirlo en su hogar, conoceremos nuevos espacios en la Casa Grande y nos adentraremos en el valle para descubrir un nuevo granero de dos plantas donde los integrantes de la Casa Pequeña pondrán en marcha sus nuevos negocios.