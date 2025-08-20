Una dura acusación de Ramón Espinar provoca un fuerte enganchón con el presentador David Aleman: "Eso que haces tú"

Ramón Espinar se ha mostrado muy crítico durante un debate en el programa En boca de todos durante su análisis sobre la complicada situación que vive parte del país por los incendios. El colaborador, que en su día fue senador de Unidas Podemos, pidió "un sistema de prevención institucional que nos proteja" y más "educación desde el colegio", pero arremetió contra la "demagogia" de quienes dicen que "a los pueblos se los está dejando a su suerte" porque, según explicó , es "caldo de cultivo para la extrema derecha".

Espinar acusó directamente al presentador del programa, David Aleman, de contribuir a ello. "Eso que hacéis a veces, David, que tú hacías ayer y que estás haciendo hoy, creo que es estar haciéndole el caldo gordo a quienes vienen después, como vinieron en la DANA, a hacer un uso partidista y político del sufrimiento de la gente. Las instituciones están trabajando a su máximo, después de una mala planificación", espetó.

"Creo que no hay un solo presidente autonómico, creo que no hay un solo ministro, creo que no hay un solo alcalde que no esté dándolo todo para tratar de resolver esta situación y ayudar a sus vecinos", continuó el tertuliano. "Y creo que trasladarle a la gente este discurso maniqueo, demagogo y que le hace el caldo gordo a la extrema derecha, es una mala idea", sentenció frente al presentador de Cuatro.

David Aleman, que sustituye estos días a Nacho Abad, no se quedó callado y se defendió de las serias acusaciones de Espinar. "Dejadme que responda", dijo. "Nosotros estamos contando la realidad. Llevamos una semana y media contando lo de los incendios, estamos intentando hablar con todos los vecinos posibles y no ha habido todavía ni uno solo que nos haya dicho: 'Esto estaba lleno de bomberos, estaba lleno de medios, estaba lleno de gente que nos estaba ayudando'. Todos los vecinos con los que hemos hablado, todos, todos, nos han dicho que están solos, que están abandonados, que no había nadie, que como mucho había una brigada de tres bomberos, que se han tenido que jugar ellos la vida para apagar los incendios y para proteger sus casas", sentenció el presentador. "Me da igual que esto sea del Gobierno central, del municipio en cuestión o de la Xunta. Me tiene sin cuidado. Los vecinos están solos y nos lo están diciendo todos".

Aleman se dirigió expresamente a Espinar: "No es un caldo gordo ni vamos seleccionando los testimonios. Estamos hablando con todos y todos nos dicen lo mismo". "Pero, David, si es evidente que la situación se ha desbocado y es evidente que hay situaciones de riesgo para la vida, para las casas y para los pueblos, pero no se le puede decir a la gente que las instituciones está haciendo dejación, las instituciones están haciendo lo que están pudiendo en una situación que, incluso con previsión, podría ser complicada", terminó Espinar.