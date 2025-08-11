Nacho Abad pierde a uno de los rostros habituales del programa 'En boca de todos': "Cierro etapa"

Cambios en el programa En boca de todos. El espacio de actualidad y tertulia política que ofrece Cuatro todas las mañanas pierde a uno de los rostros habituales del equipo. El periodista José Araque cierra una etapa profesional después de tres años en la redacción del magacín que presenta Nacho Abad, y así lo ha explicado a través de sus redes sociales.

"Ha sido un placer. Cierro etapa después de tres años en familia", ha dicho Araque a sus seguidores en una publicación en la que ha recordado las diferentes funciones que ha tenido en el programa. "Nunca pensé que coordinaría redacción, guion… ¡e incluso haría las veces de subdirector!", ha indicado el periodista, que anteriormente ha trabajado en otros espacios de Mediaset, como Ya es mediodía, junto con Sonsoles Ónega.

"Gracias a todos los compañeros. Seguro nos reencontraremos en el camino. Nos vemos pronto por otra ventana", ha añadido Araque, que ahora afronta "nuevos proyectos" fuera del programa En boca de todos.

Presentado por Nacho Abad, el magacín está viviendo una época dorada en términos de audiencia. Siempre por encima de la media de Cuatro, En boca de todos se mueve en torno al 7% de share, aunque recientemente ha llegado a despuntar con resultados todavía más sobresalientes. De hecho, el pasado 31 de junio batió su récord, con un 8,9% de share.