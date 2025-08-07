Nacho Abad se deshace en halagos hacia su esposa, Bárbara Royo: "Es un privilegio acompañarte en esta vida"

Nacho Abad ha abierto su corazón en su perfil de Instagram para dedicar unas bonitas palabras a su mujer, Bárbara Royo. La periodista sopló las velas hace unos días, tal y como compartió el periodista en un post al que ahora se suma un elegante posado en la gala de la lucha contra el cáncer, en Marbella.

El conductor de En boca de todos dedicó recientemente una bonita publicación a su esposa: "Feliz cumpleaños, amor mío. Es un privilegio acompañarte en esta vida". Unas palabras que acompañaban a un emotivo carrusel de fotografías y vídeos donde se les veía juntos en algunos momentos del día a día.

Además, al vídeo se añade el posado marbellí que el comunicador publicó este miércoles. Él asistió a la gala benéfica con un elegante traje chaqueta, mientras ella escogió un vestido largo de volantes con escote de pico.

Las dos publicaciones del presentador han llamado la atención a los usuarios, pues en su perfil, donde reúne a más de 12.000 seguidores, suele compartir contenidos relacionados con su trabajo en televisión. De vez en cuanto comparte imágenes con Royo, pero no es lo habitual.

El último post, de hecho, ha reunido decenas de comentarios en los que los internautas han compartido palabras de cariño hacia el matrimonio. Entre ellos se encuentra el de Cristina Cifuentes. "¡Parejaza! Os quiero mucho", ha expresado la que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2025 y 2018. En los últimos años ha participado en los platós como tertuliana, motivo por el que mantiene una estrecha amistad con Abad.

Abad y Royo han protagonizado algún que otro encontronazo en directo en En boca de todos. En más de una ocasión han discutido por tener posturas distintas respecto a los temas que se estaban abordando en el espacio de Cuatro. Los dos tienen un gran carácter. Sin embargo, lo mejor de las peleas, dicen, son las reconciliaciones, y ellos están muy felices juntos.

Ambos conocieron en 2008, cuando coincidieron en el programa Rojo y negro. Conectaron desde el primer momento y en 2018 se casaron en una boda a la que solo asistieron los padres y hermanos de los novios.