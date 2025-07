El momento incómodo que ha vivido Nacho Abad en su programa: "No sabía que nos estaban utilizando para insultar a Sánchez"

Diariamente al frente de En boca de todos en Cuatro y los martes por la noche con Código 10, en la misma cadena, Nacho Abad torea todo tipo de temas de actualidad, entrevistas y situaciones en ambos programas. En el En boca de todos de este jueves, se ha vivido un momento incómodo durante la conexión con un entrevistado.

En el programa de las mañanas han entrevistado a Donato Conde, el propietario de una corporación especializada en retirar y restaurar barcos abandonados en puertos. La conexión se ha realizado desde la casa del entrevistado, y detrás de él aparecía una pizarra con las siglas de un insulto escritas. El mensaje iba dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante la emisión de nuestro programa se ha podido leer una expresión contra el presidente del Gobierno. Condenamos cualquier insulto.



"Yo, sinceramente, ni me había dado cuenta", ha expresado el presentador de 55 años casi una hora después de lo ocurrido y después de que en redes sociales como X este detalle no pasara desapercibido. Abad ha continuado: "No lo queremos pasar por alto. Detrás había una pizarra con un mensaje contra Pedro Sánchez, acompañado de un insulto con las siglas que están viendo".

Y ha añadido: "Condenamos la utilización de nuestro programa para mandar un mensaje encubierto. Estábamos hablando de un barco y no sabía que nos estaban utilizando para insultar a Sánchez". Tras su alegato, ha sentenciado: "Lo condenamos y les damos gracias a ustedes, que nos ven, por alentarnos a condenarlo. No me parece nada bien".