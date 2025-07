Frank Blanco arremete contra Ábalos tras las críticas del expolítico a 'TardeAR': "Pensaba que eras más de 'Todo es Mentira'"

Este pasado jueves, en TardeAR se abordó un asunto relacionado con las dietas del exministro José Luis Ábalos —quien aún está bajo investigación por su presunta implicación en el caso 'Koldo'— durante su etapa como diputado del grupo mixto en el Congreso. Entre los gastos, salió a la luz que llegó a pagar hasta 20 euros por cafés y 16 euros por 'smoothies'. Tras esto, Ábalos respondió en X (antes Twitter) con un mensaje tajante al programa de Frank Blanco: "Ni un tardeo sin mí".

"Miles y miles de euros en viajes (durante 10 años, que eso no lo cuentan)", aclara en su tuit. Y no se queda ahí: "'Los banquetes de los que disfrutaba Ábalos en sus viajes...', " va soltando varios titulares, y apostilló: "Sin mí no son nada".

¡Ni un tardeo sin mí!: "Miles y miles de euros en viajes" (durante 10 años, que eso no lo dicen); "los banquetes de los que disfrutaba Ábalos en sus viajes"; "en sus viajes oficiales se ponía las botas"; "la vidorra de Ábalos como diputado"… ¡Sin mí no son nada!



Si les parece… https://t.co/mGUAK6w8bT pic.twitter.com/4OckYvqLR2 — José Luis Ábalos (@abalosmeco) July 17, 2025

El exministro de Transportes añadió tajante: "Si les parece un lujo que un diputado pase un gasto de 30 euros por una cena en un viaje oficial de trabajo a Nueva York, consistente en una hamburguesa y un café, o 16 euros por un batido en Ginebra, ya hay que tener mucha imaginación… o mala fe, o directamente odiar mucho". Y remató con un dardo a la prensa: "Luego presumirán de hacer periodismo mientras desinforman".

Y este viernes, desde TardeAR, Frank Blanco ha recogido el guante y ha respondido con la misma firmeza con la que Ábalos había cargado contra el programa: "Hemos enseñado ahí varios tickets y facturas, llevamos dos días enseñándolo… Es que a lo mejor esa parte del programa no la viste", ha soltado el presentador.

Y ha seguido con retranca: "Hemos criticado el tema de la cena o las hamburguesas en Nueva York. Lo has entendido muy mal. De hecho, estuvimos hablando con Alberto Sotillos". Y ha bromeado: "Te tenemos mucha envidia porque vamos a Nueva York y no sabemos dónde hay hamburguesas a 20 dólares", ha rematado desatando las risas del plató.

"A uno le puede gustar más o menos un programa de televisión y ahí no vamos a entrar. Pero si tú encuentras un error en uno de los datos que manejemos, te doy mi teléfono de móvil personal y cada vez que digamos algo incorrecto, te aseguro que soy el primero que lo rectifica", le ha recriminado en directo. Eso sí, no ha perdido la ocasión de lanzarle un último dardo: "Muchas gracias por ver TardeAR, porque pensaba que eras más de Todo es Mentira. Así que un espectador más", ha concluido.