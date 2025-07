¿Por qué no está Cristinini en el 'Grand Prix?: la presentadora rompe su silencio y se pronuncia

El Grand Prix de TVE ha arrancado una nueva temporada con dos novedades: la incorporación de Lalachús y el fichaje de Ángela Fernández. Esta última, procedente de Radio Nacional, sustituye a Cristinini, quien ha desaparecido del formato después de formar parte de su equipo en las dos ediciones anteriores.

Muchos se preguntan por qué Cristinini no sigue en el programa y la presentadora ha querido pronunciarse en redes sociales ante los "cientos de mensajes bonitos que tengo sobre lo mucho que me echáis de menos en el Grand Prix".

"Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir", ha indicado en un mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram. "RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísimo ilusión hacer, pero no pasa nada, la vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles", añade.

"Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto", termina Cristinini.

Hace unas semanas, Informalia preguntó a Ramón García por qué no seguía Cristinini en el Grand Prix. "Ha sido un proceso de cambio", se limitó a decir el presentador. "Luego, RTVE nos apuntó la posibilidad de que estuviera Ángela Fernández, una voz nueva y joven de RNE, que también necesitaba promoción, y la tele es el mejor sitio para promocionar. Fue un consejo de RTVE la entrada de Ángela Fernández, y pensamos que su sitio perfecto era el sitio que dejaba Cristinini".