Ramón García pide que vuelva la "vaquilla de verdad" al 'Grand Prix': "Es hipocresía. Siguen en las fiestas de los pueblos, pero no pueden salir en televisión"

La nueva normativa prohíbe utilizar animales en los programas de televisión. Este es el motivo por el que el Grand Prix, que vuelve esta noche a TVE con una nueva edición, ya no emplea vaquillas reales en sus juegos, aunque el programa sí mantiene este animal como símbolo de un formato que es mítico en la televisión. De hecho, su presencia se mantiene a través de una persona disfrazada de vaquilla, como si se tratase de una mascota de un equipo de la NBA.

"La gente me dice: '¡Queremos la vaquilla!", confiesa Ramón García en esta entrevista. "Y yo les digo: '¿Pero no veis que no se puede?' Que por ley ya no se puede llevar animales a televisión", lamenta el presentador del programa, en referencia a la Ley del Bienestar Animal que se aprobó hace unos año. "No puede haber vaquilla, pero tampoco un perro o hacer una carrera de galgos en la tele", añade el comunicador. "La política va retocando cosas en la sociedad, y la televisión también forma parte de eso", argumenta el comunicador.

En cualquier caso, Ramón García no entiende que no se puedan sacar animales en televisión pero sí siga permitido el uso de vaquillas en los festejos populares de muchos de los municipios españoles. "Yo te digo una cosa: soy partidario de la vaquilla de verdad porque los juegos que hacíamos con la vaquilla eran maravillosos. ¿Y sabes por qué? España es un país rural. Se equivoca la gente de Madrid que, desde un despacho, cree que Madrid es lo importante. O Barcelona o Bilbao. No, España sigue siendo de pueblos, y en toda España sigue habiendo vaquillas, incluso en Euskadi, donde están en contra; o en Cataluña, donde no hay toros", recuerda, en referencia, entre otros, a los correbous. "Es una hipocresía. ¿Por qué lo seguimos teniendo en los pueblos y no lo podemos ver en la televisión pública?", reclama.

Aunque ya no haya vaquillas reales en el programa, este animal sigue presente en el Grand Prix a través de María Fernanda, la mascota del formato, representado por una persona disfrazada de este animal. A Ramón García no le extraña que el concurso haya seguido teniendo éxito sin vaquillas reales, "porque la sociedad ha evolucionado y los niños de ahora no conocieron la vaquilla". "Todos creen que el Grand Prix es como lo ven ahora. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues potenciar los juegos, y seguir con la vaquilla como identificación del Gran Prix".