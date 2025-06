Ramón García está a punto de estrenar la nueva temporada del Grand Prix que este año tiene nueva copresentadora: Lalachus. La humorista cumplirá su sueño de la infancia y será la compañera de Ramontxu en el mítico formato de TVE que este año cumple 30 años desde su estreno.

La presencia de Lalachus despertó algunas críticas en su momento y ha recibido comentarios en contra, en algunos casos relacionados con su físico. "Me dan vergüenza los vomitivos comentarios que se han hecho en redes sociales", ha dicho Ramón García en defensa de su compañera.

"Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara", ha añadido García, parafraseando una frase de Iñaki Williams para defender a su hermano.Asimismo, Ramón García ha explicado por qué está Lalachus en el programa. La idea surgió el año pasado cuando la humorista acudió como invitada y el presentador vio la ilusión con la que afrontaba su presencia en el formato. "Yo personalmente quería que Lalachus estuviera aquí conmigo. Se lo dije a Carlo Boserman [productor del programa] y fue una decisión que tomamos nosotros con el beneplácito después de TVE".

En este sentido, el presentador también ha querido eliminar las críticas hacia Lalachus por cuestiones políticas y ha lamentado la "crispación" que afecta últimamente a todos, también en la televisión. "Lalachus no está aquí por política, está aquí porque lo decidí yo", hs sentenciado."No hay nada en el mundo que me pueda hacer más ilusión que estar en el Grand Prix", ha reconocido Lalachus. "No sé cómo te lo voy a agradecer".