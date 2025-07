Lalachus: "No voy de abanderada contra la gordofobia, solo soy una gorda que hace televisión"

Lalachus (35) era una de esas niñas que de pequeña veía el Grand Prix y disfrutaba cada verano con los 'Troncos locos' en el programa que presentaba Ramón García. El destino, muchas veces caprichoso, le tenía preparado una sorpresa tan inesperada como ese camino de éxito televisivo que está recorriendo desde hace un tiempo. "Hace cuatro años era recepcionista y hacía fotocopias, y ahora estoy con Ramón presentando el Grand Prix. Es muy fuerte", nos dice la presentadora.

Lo mismo piensa de La Revuelta y del momentazo que vivió hace medio año cuando se asomó a la Puerta del Sol para dar las Campanadas ante millones de espectadores. "Yo le miraba a Broncano y le decía, ¿pero cómo hemos llegado aquí?", recuerda. El momento de las 12 uvas despertó gran polémica por la estampita de la vaquilla que mostró a cámara. Lalachus estuvo semanas en boca de todos. También le pasó lo mismo cuando se anunció su fichaje por el Grand Prix y tuvo que soportar barbaridades en redes sociales, en muchos casos ataques lamentables por su físico. "Es agotador", admite. "Creo que lo importante es que se vean cuerpos diferentes haciendo cosas. No es una cuestión de que yo vaya abanderada contra la gordofobia, simplemente soy una gorda haciendo televisión como lo hace otra persona".

¿Presentar el Grand Prix es un sueño cumplido?

No hay programa que más me ponga en perspectiva de todo lo que me está pasando que el Grand Prix. Es la televisión que recuerdo de pequeña.

¿Te imaginabas, cuando empezaste a hacer vídeos en redes, que acabarías copresentando el Grand Prix?

No, ni nada de lo que me ha pasado: estar en La Revuelta, que haya funcionado… nunca me he planteado nada. A veces me acuerdo de mi época de recepcionista. Hace cuatro años estaba haciendo fotocopias y ahora estoy en el Grand Prix. Esto es muy fuerte.

¿Cómo has llevado las críticas que surgieron desde que se supo que ibas a presentar el Grand Prix?

He aprendido a meterme en una balsa de aceite, aunque al principio me sorprendió, porque yo siempre he tenido un perfil blanco en redes sociales. Me he dado cuenta que no es una cuestión de que te insulten por gorda, sino que lo hacen con cualquiera que esté en el foco. Ya no me afecta, pero me sorprende.

Las críticas empezaron antes de que se estrenara el programa…

No sé qué se pensaba la gente que iba a hacer en el Grand Prix. Este programa es sota, caballo y rey. Lo importante son los pueblos. Lo demás es secundario.

¿Por qué crees que existe este debate sobre el cuerpo de la mujer? ¿Cómo lo vives? Porque iIncluso se llega a decir que te han elegido por la "cuota"…

…Sí, por la cuota de la gorda. Siento que hay cosas que van para atrás. Hace poco también le pasó a David Bustamante, que le atacaron mucho por un vídeo y la gente le ponía barbaridades. Es que la gente… ¿Pero qué os pasa? ¿Qué tenéis? Debería haber un control, como los SMS de antes que costaban dinero. Es agotador, porque lo puede ver una chiquilla más joven que no está bien con su cuerpo y le puede afectar más.

¿Es importante visibilizar todo tipo de cuerpos?

Creo que lo importante es que se vean cuerpos diferentes haciendo cosas. No es una cuestión de que yo vaya abanderada de la gordofobia, simplemente soy una gorda haciendo televisión como lo hace otra persona. Dicen 'Lalachus abandera…' No, solo estoy gorda (Risas). Estoy gorda y estoy haciendo cosas igual que las hacéis vosotros y estoy trabajando. Hay que normalizar y que se vea a gente con sus brazos y sus chichas para que la gente se acostumbre.

Ramón García explicó que a los presentadores os intentan posicionar políticamente en trincheras aunque no os hayáis posicionado. ¿Tú cómo lo vives?

No lo sé. Yo nunca he dicho nada y he tenido un perfil bajo. Hay cosas que ideológicamente me afectan a mí y sí puedo opinar, pero hay otras que no tengo ni idea y no puedo dar una opinión firme, así que no lo hago, pero hay veces que te piden y te exigen tener opinión. Es raro.

La denuncia de la estampita quedó archivada. ¿Cómo lo viviste?

Fue una situación complicada porque las Campanadas conllevó mucha presión previa y encontrarme el 2 de enero con eso fue muy jodido. Nunca hubo una intención más allá que hablar del Grand Prix y de mis recuerdos de la televisión. Estoy contenta de que se haya archivado.

¿Te planteas volver a sacar la estampita en el Grand Prix?

Yo ya… la gente tiene la imagen y, honestamente, no. No quiero meterme en más jaleos. Me han propuesto cosas de publicidad y redes, haciendo chistes, y he dicho que no. La estampita está archivada.

¿Qué consejos te dio Broncano en esos momentos de controversia?

Estuvo siempre ahí y me tranquilizó mucho porque tiene mucho temple. Me ayudó porque hubo momentos en los que me asusté. Me aconsejó bastante bien y me llamaba a menudo.

¿Qué has aprendido de Ramón García? ¿Es muy diferente de Broncano?

Es todo lo contrario. Lo tiene todo controlado, las cámaras, la regidora… pero es una persona muy generosa y no sientes presión.

El éxito que estás teniendo es muy importante. ¿Cómo lo gestionas? ¿Temes que se te pueda 'ir' la cabeza?

Yo creo que no. Si ya no se me ha ido, es complicado. Esto me lo tomo como un trabajo, vengo, me lo paso muy bien en la televisión, pero luego me voy a mi casa y tengo una vida normal.

¿Tu familia sufre con las críticas que recibes?

Sí, y lo que más me preocupa es eso. Mi padre, por ejemplo, también tiene redes sociales y lee cosas y cuando dicen barbaridades de tu hija, es duro. Lo he pasado peor por ellos que por mí.