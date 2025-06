Ana Rosa, ante el final de 'La Familia de la Tele': "Estábamos preocupados porque son gente con mucho talento"

La cancelación de La Familia de la Tele avanzada por Informalia ha sido la noticia televisiva de la semana (luego están las grabaciones de Cerdán). Por eso, no es de extrañar que Ana Rosa Quintana haya valorado la decisión de la cadena pública de finiquitar el magacín vespertino presentado por María Patiño.

Ana Rosa sostiene que en un medio tan cambiante como la televisión, lo esencial es mantenerse fiel a uno mismo y saber adaptarse.

"Me da pena por los compañeros que han trabajado en ese programa. Son gente muy válida, con mucho talento, y muchos han sido parte de mi equipo. Lo que ocurre es que hay formatos que no terminan de encajar en determinadas cadenas", explicó la presentadora a El Televisero. "A lo mejor su sitio era más Mediaset que La 1. La televisión es así: hoy estás, mañana no estás", añadió.

Sobre la trayectoria de La Familia de la Tele, Quintana admitió en declaraciones al citado medio que ella y su equipo estaban atentos desde el primer día: "Estábamos preocupados, claro. Era competencia directa y sabíamos que tenían un equipo brillante. Pero es que, a veces, el éxito no depende solo del talento; también del contexto y del canal".

Sobre la otra gran noticia de la semana también habló y contra el presidente del Gobierno lanzó una crítica directa: "Fue él quien eligió a los secretarios del partido. Fue él quien repescó a Ábalos. Ahora no puede hacerse el sorprendido. Es otra mentira más".

Sobre su futuro en televisión, Ana Rosa confirma que regresará en septiembre tras el parón estival: "Estoy contenta. Mientras siga disfrutando, seguiré. No me voy a quedar con un andador en el plató, pero aún tengo cuerda".

La comunicadora, que además de presentar produce desde Unicorn otros espacios, comentó que Tardear, el programa que dejó en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto, va avanzando, con esfuerzo. "No es fácil hacerse hueco en las tardes, pero lo están logrando", dijo.