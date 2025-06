Belén Esteban, sobre La familia de la tele: "No nos está acompañando la audiencia y hay que aceptarlo"

Como adelantamos hace días, RTVE ha decidido finiquitar La Familia de la Tele pero no sabe aún cuándo la quitará de la programación ni cómo lo anunciará de forma oficial. Como todo el mundo sabe, no hay fecha ni por tanto comunicado oficial. O sea, de momento no hay nada confirmado. Ante la falta de "oficialidad" de la decisión, algunos de los protagonistas del programa han hablando ante los medios y han asegurado que todavía no hay nada definido. De hecho, las fuentes de TVE consultadas barajan, como ua avanzamos, el principio del Tour de Francia, el próximo 5 de julio, como una de las fechas para retirar el magacín.

Belén Esteban ha sido la última en hablar del tema en el concierto de Lola índigo. Allí posó en el photocall y después atendió a la prensa: "A mí todavía no me han dicho que se acaba". La ex de Jesulín de Ubrique dice que está "muy agradecida" a TVE y a su equipo porque "luchan cada día por hacer un programa nuevo", pero reconocía que las cosas no van bien: "No nos está acompañando la audiencia y hay que aceptarlo todo". La madre de Andrea Janeiro comentaba la situación sin cortarse un pelo: "Igual que sabes ganar, tienes que saber perder" y dijo que está "preparada también para perder y ganar". Belén ignora, según dice, que hayan tomado una decisión respecto al programa y confirmaba que le han citado "para trabajar la semana que viene", y añadía: "Estoy muy contenta".