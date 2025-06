Broncano aprovecha la visita del ganador de Eurovisión para mofarse de Melody y reavivar su polémica

La Revuelta no olvida Eurovisión y este martes recibió como invitado a JJ, ganador del festival. El representante de Austria acudió al programa de TVE para hablar de su participación en el certamen y de cómo vivió la experiencia. Aunque el intérprete de Wasted Love intentó hacer la entrevista en español, finalmente habló en inglés, porque no conocía bien nuestro idioma.

David Broncano aprovechó para reactivar su polémica con Melody y le preguntó por la actuación. Además, resaltó que JJ fue "la persona que ha evitado que gane Israel". Respecto a Melody, el austriaco se mantuvo muy al margen al no conocer los detalles de la polémica. "No la vi, pero hablé con ella un poco antes del festival. Ella habla solo español y yo no", confesó a Broncano.

Algo que sorprendió al presentador de La Revuelta fue que JJ no conocía la mala posición en la que quedó España. "No podíamos creerlo. Han sido tiempo difíciles en España", espetó Broncano entre risas. Por su parte, JJ no dudó en darlo todo en el programa, atreviéndose a cantar canciones de Shakira, Britneay Spears y una parte de Esa diva.

Melody, te esperamos ??



Con todo lo que se ha hablado, estaría genial que volviera. #LaRevuelta pic.twitter.com/haOsuyYuD5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 10, 2025

Con Melody como tema central de la conversación, Broncano le pidió al ganador de Eurovisión que le mandase un mensaje a la sevillana para que acudiera a La Revuelta. "¿Puedes mandarle un mensaje a Melody? Invítala al programa", preguntó el presentador haciendo una de sus bromas.

JJ, al no conocer toda la polémica entre la representante de España y La Revuelta, actuó con normalidad. "Te envío todo mi amor. La Revuelta y David contactarán contigo para venir al programa", dijo el austriaco hacia Melody.

"No lo va a entender Melody", gritó una persona del público tras el mensaje de JJ. "¿Qué no lo va a entender porque lo dice en inglés?", preguntó Broncano sin entender el motivo. "No te preocupes, se lo traducirá Lady Gaga", finalizó Grison entre risas.