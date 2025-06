Omar Montes se ofrece para 'Eurovisión' tras el fracaso de Melody: "Me deberían llevar a mí para ganar alguna vez"

Un año más la peña periodística Primera Plana ha celebrado su tradicional gala para entregar sus famosos Premios Naranja y Limón. Entre los premiados esta edición, Joaquín Prat -Premio de Comunicación Hugo Ferrer, Omar Montes -Premio Naranja-, María José Cantudo -Premio Mandarina- y Ángel Cristo Jr., Premio Limón por la "ácida relación" que ha tenido durante 2024 con los periodistas, dificultando con su actitud la labor de los medios de comunicación.

En cuanto a Omar Montes, el ex de Isa Pantoja recibió el reconocimiento que se le entrega a aquel rostro conocido que ha tenido buena relación con los medios de comunicación. El cantante se mostró agradecido: "Me encanta trolearos siempre que os veo. Me habéis cogido cariño de tanto troleo. Al final es como un hijo revoltoso, ¿verdad? Que los troleos, al final, son parte de la vida y parte de todo".

El artista, que acudió al evento acompañado por su abuelo Rodolfo y por su novia, Lola Romero, con quien lleva ya más de seis años, también habló del niño que viene en camino, tal y como conocimos hace unos meses: "Como se puede decir, viene con un pan debajo del brazo". Y bromeó: "He sido también abuelo porque mis perritos han tenido también un bebé".

Omar Montes se postula para Eurovisión

El cantante también respondió a la pregunta del momento: qué opina de Melody y su paso por Eurovisión, donde quedó antepenúltima conformándose con el puesto número 24: "Para mí, una maravilla. Melody es una eminencia pero la verdad es que yo creo que me deberían llevar a mí para, por lo menos, ganar alguna vez". Y el de Pan Bendito opinó: "Yo creo que si hubiéramos llevado una sevillana a Eurovisión, con nuestra cultura y bailando sevillanas ahí a tope, hubiéramos ganado".