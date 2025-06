Melody entra al trapo de la polémica y admite en el inicio de su gira que "ha habido días muy malos"

Melody arrancó este sábado su gira tras Eurovisión con un emotivo concierto en la localidad malagueña de Antequera. La cantante sevillana vuelve a los escenarios con fuerza tras su paso por el festival europeo, rodeada del calor de sus fans y con un mensaje de esperanza

Melody ha regresado con más fuerza que nunca. La artista sevillana, que alcanzó la fama con apenas 10 años gracias al Baile del gorila, ha vivido un punto de inflexión en su carrera tras su participación en Eurovisión. Aunque ha estado ligada a la música durante casi dos décadas, el revuelo mediático generado por su actuación en el festival europeo ha impulsado su nombre de nuevo al centro del foco público.

Este sábado, Melody inauguró su gira de conciertos en Antequera con una energía arrolladora y un espectáculo que duró más de dos horas. "Esta noche estoy con ganas de marcha. No me voy a ir de aquí hasta dejarme los cinco sentidos", exclamó al inicio del recital, desatando la euforia de un público totalmente entregado que la ovacionó sin descanso. La artista presentó en directo Esa diva, el tema con el que representó a España en Eurovisión, una canción que ha sido tan aclamada como criticada en las últimas semanas. Lo mismo que Melody, a la que algunos critican por cómo ha gestionado haber quedado en el puesto 24 mientras que otros alaban su coraje por haberles cantado las cuarenta a quienes se han burlado de ella. Lejos de esquivar la controversia, aprovechó el concierto para enviar un mensaje claro y directo: "Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona. Esta canción no busca dividir ni herir, sino unir", dijo visiblemente emocionada. La de Dos Hermanas reconoció que ha atravesado momentos difíciles tras su actuación en el festival. "He pasado días muy duros por las críticas de personas que ni siquiera me conocen. Tal vez no se entendió lo que quería transmitir, pero mi intención fue llevar una canción con un mensaje de esperanza", confesó ante el aplauso unánime del auditorio.

La cantante también adelantó que esta semana volverá a hablar abiertamente de todo lo vivido en Eurovisión durante su esperada visita al programa El Hormiguero, donde presentará su nuevo tema El Apagón. Será su primera entrevista televisiva tras la polémica y después de cancelar su aparición en La Revuelta de David Broncano. También ha cerrado una entrevista (nos dicen que por 120.000 euros) en DeViernes, con Beatriz Archidona y Santi Acosta.

A pesar de las voces que la acusan de haberse vuelto arrogante, Melody se defendió con firmeza. "No cambiemos ahora lo que antes admirábamos. Yo sigo siendo la misma de cuando empecé", afirmó, provocando una reacción emotiva del público que respondió con vítores y aplausos. El momento culminante de la noche llegó con la interpretación final de Esa diva, acompañada de estas palabras: "La vida es un jardín de espinas y rosas, pero al final las rosas se impondrán a las espinas". Con este concierto, Melody ha dejado claro que está más viva que nunca musicalmente, dispuesta a transformar la adversidad en arte y a seguir creciendo de la mano de su mayor motor: el cariño de sus seguidores.