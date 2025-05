El culebrón de Melody y TVE se ha convertido ya en debate nacional. Desde los medios de comunicación y las redes sociales, conocidos y anónimos se posicionan para defender a la de Dos Hermanas, asegurando que está en su derecho de hacer lo que quiera con su carrera, o criticarla, señalando que le debe respeto y lealtad a la Corporación Pública tras la inversión que ha hecho en ella y su participación en Eurovisión (más de 600.000 euros). David Broncano ha sido uno de los más críticos con la cantante (que fue la primera en enviarle dardos envenenados desde la rueda de prensa del lunes) y la 'rajada' le ha salido cara, porque sus palabras han sido criticadas no solo por algunos compañeros de cadena (como Alba Carrillo) sino por sus mismísimas 'ex'.

Laura Domínguez lidera esta curiosa 'revuelta' contra Broncano. La actriz fue la primera en tachar al humorista, con el que salió hace unos años: "Ya estamos otra vez con la pu** lapidación, qué cruz, de verdad. Me despierto con la prensa y las redes incendiadas por las acusaciones cruzadas y con un Broncano (al que respeto y admiro) que se jacta de no pedir perdón. ¿Me cae bien Melody? No conozco a esta muchacha de nada, pero parece una buena tipa". Y añade: "Ahora bien, si una persona dice públicamente que tanto chascarrillo y el trato recibido por parte de alguien le duele y está afectando a su salud mental, ni Broncano ni nadie es quién para minimizarlo o quitarle hierro, decir que hay gente que tiene problemas de salud mental de verdad es asumir que lo de ella es cuento. Una vez más y de forma pasivo agresiva se anula los sentimientos de alguien por no entrar en la cuerda y no actuar como pretendemos. Querido Broncano: jactarte de no pedir perdón a una persona a la que están lapidando por todos los flancos está mal. Muy mal. Contribuye a un abuso y a un escarnio generalizado que nadie tiene por qué soportar. Una vez más, escuchamos pero no juzgamos, mi coño".

El comentario de Laura ha recibido cientos de respuestas pero una, concretamente, llama la atención: el aplauso de Adriana Ugarte, que también mantuvo una relación sentimental con David Broncano. Una reacción discreta si se compara con la que han tenido otros rostros conocidos, como Bárbara Goenaga: "Brava, Laura. Brava. ¿Sabes qué pasa? Que en este país (no sé si en otro), la salud mental solo importa si afecta 'a los de mi cuerda'. Esa es la gran mierda".

Toni Acosta también apoyó el discurso de su compañera y arremetió contra Broncano: "Jactarse de no pedir perdón. Qué gran ejemplo, ¿eh? Con lo sencillo que es". Y en su propio perfil colgó otro mensaje: "Considero que Melody puede hablar de su salud mental cuando ella quiera. Qué sabe nadie de la batalla del otro".

Recordemos que Broncano afeó a Melody haberle dejado 'tirado' cancelando su participación en el programa tras Eurovisión y, entre bromas, dijo que la artista se había ido a casa y había bajado las persianas para descansar. Ella, desde la rueda de prensa, defendió que no caben las bromas cuando se habla de la salud mental y sentenció: "Solo iré a los programas donde me respeten como artista. Si en 'La Revuelta' me piden perdón, pues estoy abierta". Broncano fue tajante: "No vamos a pedirte perdón, Melody. Ella dice que quería ir a un programa que la respetasen y que aquí volvería si nos disculpamos, pero yo creo que la respetamos un montón". El presentador, además, le recordó que se trata de un programa de humor y criticó que Melody "banalizara" con la salud mental, entre otras cosas.