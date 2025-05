El presentador de La Revuelta no se corta un pelo. David Broncano no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con Melody tras haberle dado plantón después de Eurovisión, y más ahora que ha salido a la luz la razón por la que la cantante canceló su visita al programa de TVE: un compromiso con El Hormiguero que habría cerrado antes de marchar a Suiza. Fue el propio Pablo Motos quien anunció la visita de la artista el próximo miércoles y su principal rival en la pública ha reaccionado abiertamente: "Hay que pensar algo para el miércoles".

En su dinámica habitual de risas e indirectas, Broncano ha comentado que deben idear un plan para contraprogramar la visita de Melody a la competencia: "Es que vamos a bajar tres puntos de audiencia", bromeaba Grison. "Verás que te hacen la ouija allí", añadía.

La situación es tensa. TVE está muy molesta por los reproches de Melody durante la rueda de prensa que ofrecieron el pasado lunes y la noticia de que visitaría El Hormiguero tras el plantón a La Revuelta no ha hecho más que empeorar la situación. Por si fuera poco, este miércoles confirmábamos en primicia que la de Dos Hermanas también ha firmado su participación en De Viernes, por 120.000 euros, una cifra récord. Desde la pública arremeten contra la artista sin tapujos a través de sus 'representantes', como David Broncano: "No vamos a pedirte perdón, Melody. Ella dice que quería ir a un programa que la respetasen y que aquí volvería si nos disculpamos, pero yo creo que la respetamos un montón", declaró este martes. "Utilizar la carta de la salud mental para esto cuando hay gente que sí tiene problemas reales de salud mental es banalizar esta cuestión. El resto lo puedo entender, pero esa carta... Nosotros no acosamos a nadie ni trivializamos cuestiones. Nosotros no le hemos metido presión, no hemos enviado micros a su casa", añadió.

También desde La familia de la tele: "Creo que el comportamiento de Melody, aunque sea lícito, no me parece que sea justo con una casa que hace dos años invirtió en el festival 750.000 euros. Desconozco el dato de este año, ya se verá en transparencia, y ahí veremos la inversión efectiva en el marketing de esta señora", ha dicho Inés Hernand. "Siempre hemos dicho que es muy sincera, pero ha decepcionado a mucha gente", ha recalcado Lydia Lozano.