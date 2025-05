Monumental enfado en RTVE con el resultado de Melody en Eurovisión: "Es decepcionante"

El resultado de Eurovisión 2025 ha sido malo para España, para Melody y para RTVE. Muy malo. Melody ha terminado antepenúltima con solo 37 votos. Y, lo peor, tan solo ha recibido 10 votos por parte del público. El resto (27) han llegado de los jurados profesionales de apenas cinco países: Albania (10), Azerbaiyán (5), Malta (5), Francia (5) y Suecia (2). En definitiva, ni la audiencia ni los expertos han valorado la propuesta de Esa Diva.

Nadie duda de la espectacular actuación que ha hecho Melody sobre el escenario de Basilea (Suiza), pero el batacazo en número de votos ha sido monumental. RTVE no esconde su malestar al comprobar que el intenso trabajo que la cadena pública ha hecho durante estos meses -una promoción inédita durante meses- no ha servido de nada.

"El resultado es decepcionante", ha declarado Ana María Bordas, jefa de la delegación española de Eurovisión. "Sorprende que los jurados no hayan reconocido su calidad vocal, porque Melody no ha fallado, tiene una voz extraordinaria y ha hecho un pase estupendo", ha añadido la directiva de RTVE.

Bordas no ha escondido el enfado de RTVE durante unas declaraciones que ha dado para La 1. "Este resultado es una decepción. Nunca sabes en qué puesto quedarás, pero no es el puesto que queríamos ni esperábamos, pero la vida es así", ha insistido. En cualquier caso, Bordas ha tenido palabras de reconocimiento para la cantante española. "A Melody no se le puede reprochar nada, porque ha hecho una muy buena actuación. Estamos satisfechos con su trabajo".