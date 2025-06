TVE no quiere que se repita el 'caso Melody': impedirá al representante de Eurovisión ir a programas de la competencia tras el festival

TVE no quiere que se repita el caso de Melody el próximo año y va a evitar que el representante de España en Eurovisión pueda ir a programas de la competencia después de pasar por el festival. En el caso de Melody, sin ir más lejos, acudirá esta noche a El Hormiguero.

En las bases del Benidorm Fest 2026, TVE ha incluido un a cláusula que impedirá que esto vuelva a suceder. Los candidatos del concurso no podrán ir a las cadenas rivales hasta que el certamen finalice y en el caso del ganador, que será el representante de España en Eurovisión, no lo podrán hacer hasta dos meses después del festival. "No se podrá participar en programas, entrevistas o espacios o actos similares de otros medios de comunicación distintos a RTVE desde la selección para participar en el Benidorm Fest y hasta su finalización, y en el caso del ganador, hasta transcurrido un periodo de dos (2) meses desde la Final del Festival de Eurovisión, salvo autorización previa de RTVE", dice la cadena pública. Este párrafo no existía en las bases del Benidorm Fest 2025.

Esto es relevante porque la polémica ha rodeado a Melody desde que acabó Eurovisión. Una semana después, la cantante dio una explosiva rueda de prensa en la que criticó a RTVE. En esa comparecencia, Melody también arremetió contra David Broncano por "burlarse" de ella en La Revuelta. El presentador se había quejado de que la artista los hubiera dejado tirados después de Eurovisión.

Melody, muy enfadada con Broncano, dijo que no iba a ir a La Revuelta si no le pedían disculpas, cosa que no ha sucedido. Dos días después de esa rueda de prensa, El Hormiguero anunció la visita de la cantante para esta noche. Desde entonces, muchos programas de TVE, especialmente La familia de la tele o D Corazón, han criticado que Melody no haya sido agradecida con la cadena pública.

Entre las novedades del Benidorm Fest, la cadena ha incorporado un premio en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Además, los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.

Por primera vez, el Benidorm Fest contará con un equipo creativo. Estará liderado por un profesional del sector que se encargará de realizar, coordinar y supervisar el desarrollo escénico de cada candidatura. El objetivo es que el festival en su conjunto tenga una mayor coherencia estética y técnica. Como ha ocurrido desde la primera edición del festival, las candidaturas podrán contar, si así lo desean, con un equipo artístico externo. En este caso, el desarrollo escénico se llevará a cabo en colaboración con la dirección creativa de RTVE.

Vuelta del voto demoscópico

Tanto las dos semifinales del festival como la gran final tendrán una mecánica de votación en la que el 50% corresponderá al voto del jurado profesional y el 50% restante al voto del público. Este último estará dividido en un 25% del televoto, compuesto por llamadas de teléfono y/o sms y la votación gratuita a través de la aplicación de RTVE Play. El otro 25% del voto público recaerá en un jurado demoscópico compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas.