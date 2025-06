Alba Carrillo cierra filas con TVE y atiza a Melody: "Ha sido muy injusta con esta cadena; hace seis meses era la de los gorilas"

Melody ha comenzado su gira después de Eurovisión, pero la polémica desatada tras su paso por el festival no afloja y la cantante sigue recibiendo críticas desde TVE, donde parece que están molestos por la rueda de prensa que dio la semana pasada y su decisión de visitar El Hormiguero en vez de La Revuelta.

"No voy a mentir si no te digo que han sido unos días duros, en los que he recibido comentarios hacia mí, de personas que no me conocen, que no saben cómo soy, que no saben el amor que hay dentro de mí", dijo Melody este fin de semana en el concierto que ofreció en Antequera (Málaga).

TVE analizó los últimos movimientos de Melody en el programa D Corazón, donde recibió críticas por parte de algunos colaboradores. "No creo que esté bien o mal asesorada, sino familiarmente asesorada. Hay situaciones, como esta, que es mejor estarlo profesionalmente", explicó Alberto Guzmán, uno de los tertulianos de este espacio. "Me sorprendieron varios de los disparos que lanzó Melody en la rueda de prensa. Creo que, con esta casa, ha sido injusta". En esta línea, Guzmán defendió que Melody es artista desde desde que era una niña, "pero hace seis meses, Melody no era la que es hoy en día. Quien la ha puesto en la palestra ha sido RTVE".

Alba Carrillo se posicionó también en contra de Melody y acusó a la cantante de no ser agradecida con TVE. "Tiene una gira millonaria este verano. Pero hace seis meses, Melody era la de los Gorilas; y ahora es Melody la mujer, la artista, la de Esa diva", comentó, dando la razón a su compañero. "Todo eso ha sido gracias a esta cadena", indicó Carrillo. "Creo que ha sido muy injusta con la cadena y con todos los compañeros que le hemos apoyado constantemente".