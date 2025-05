Buenafuente se suma a las críticas y atiza a Melody desde TVE: "Menos mal que una diva no pisa a nadie para brillar"

No podían faltar las bromas e ironías de Andreu Buenafuente sobre la rueda de prensa que Melody ofreció el pasado lunes. El presentador ha sido el último en pronunciarse y lo ha hecho con una batería de reproches aprovechando la letra de la canción que interpretó la artista andaluza en Eurovisión.

"Vamos a empezar hablando del tema más importante de la semana, que ha paralizado a los medios, ha tenido pendiente a toda España e incluso Europa: Melody", comenzó entre risas el humorista. Acto seguido, lanzó un dardo directo a la cantante. "Dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión y duró hora y media, casi que duró más que el festival. Aunque a mí se me hizo corta, porque estaba en casa comiendo palomitas mientras la veía", continuó su monólogo.

"La conclusión es que si hubiera hecho la actuación como ella quería, con sus indicaciones, sin contar con las opiniones de los demás, hubiera quedado primera o casi. Menos mal que, como dice su letra, una diva no pisa a nadie para brillar", cargó contra Melody sin tapujos.

El presentador de TVE se sumó a la opinión de Broncano al criticar que utilizara "la carta de la salud mental" para defender sus errores. Buenafuente continuó su discurso criticando a la cantante por escurrió el bulto con el asunto de Israel. "Lo curioso es que al final, evadió las preguntas difíciles. Echó un poquito la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral. Exactamente como un político", bromeó, debido a la insistencia de Melody en la rueda de prensa de no hablar de política al no dedicarse a ello.

"Dijo que por contrato no le estaba permitido hablar de política, RTVE le dijo que no es cierto, que solo se aplica a las canciones. Yo os lo puedo confirmar, porque sé de qué hablo. Cuando hicimos Chiki Chiki tenía una letra original donde se mencionaba a Rajoy y a Chávez y desde la UER nos dijeron que teníamos que eliminar menciones políticas. Si no, hubiéramos ganado seguro", sentenció Andreu Buenafuente.

En la rueda de prensa de Melody hubo más espinas que rosas.#FuturoImperfecto



??https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/qVJfNrynVS — La 1 (@La1_tve) May 29, 2025