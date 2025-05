Esto es lo que Andreu Buenafuente dice de RTVE por su posicionamiento en Eurovisión: "¿Antisemitismo?"

Futuro Imperfecto, uno de los aciertos de TVE, por lo general trata la actualidad desde una perspectiva satírica, pero este jueves Buenafuente se puso serio en algún momento.

El cómico denunció la politización selectiva del certamen en Futuro Imperfecto, que volvió este jueves a La 1 con su habitual mezcla de ironía e ingenio. Buenafuente abordó algunos de los temas más comentados de la semana. En esta nueva entrega, Andreu dedicó parte de su monólogo a reflexionar sobre el Festival de Eurovisión y la final del pasado sábado, con especial atención al papel de RTVE y la participación de Israel, que ha generado una notable controversia. Buenafuente comenzó comentando la intervención de la televisión pública española antes del inicio de la gala, en la que se emitió un mensaje institucional reivindicando los derechos humanos. El humorista expresó su admiración: "Estoy orgulloso de una televisión pública que, ante la amenaza de multa, sí denunciaba un genocidio. No se amedrentó. A mí me representa y lo quería decir".

El presentador fue aún más contundente al abordar las críticas hacia quienes protestaron por la presencia de Israel en el festival: "De todo lo sucedido, me llama la atención los que dicen que protestar por lo que hace Israel es politizar. Politizar Eurovisión. Como si alguna vez no hubiese estado politizada Eurovisión o como si politizar fuera algo malo. La gente buena y normal aprovechamos los escaparates para expresarnos. Denunciar un genocidio no es política, no es antisemitismo, es, sencillamente, humanidad". Sus palabras generaron una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), donde numerosos usuarios compartieron el vídeo del monólogo y elogiaron la valentía del comunicador. Algunos celebraron el tono crítico y humano de sus declaraciones, en una semana marcada por el debate sobre la instrumentalización política del certamen musical. Como es habitual, Buenafuente también recurrió al humor para aligerar el tono, haciendo una broma sobre los votos recibidos por Israel: "Había tanta gente votando tanto a Israel que acabaron con una lesión de falange", dijo entre risas, cerrando una intervención que no dejó indiferente.