Nacho Duato da un repaso a Melody tras su batacazo en Eurovisión y la compara con Beyoncé: "Es una canción antigua..."

Melody no solo levanta ampollas por su resultado en Eurovisión -quedó en el puesto 22, la antepenúltima-, sino también por la actitud que estos últimos días ha mostrado públicamente. En la rueda de prensa que ofreció con RTVE saltaron los cuchillos, algo que desencadenó en un cruce de acusaciones con David Broncano, al que señala por haberse reído de ella, supuestamente, en La Revuelta. Unos días atrás, el programa la había invitado a asistir, pero esta canceló su asistencia en el último momento. Ella afirma que tenía derecho a descansar antes de retomar su agenda en España. Pero, ¿habría sido igual si su paso por el festival hubiera sido diferente? Nacho Duato lanza esta pregunta en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Y esto no es lo único que ha dicho. Hay más.

"Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieses ganado, no te habrías ido a tu casa", ha opinado el bailarín y coreógrafo, ya que tras su vuelta de Basilea (Suiza) la artista canceló su agenda de prensa y se refugió en Málaga para pasar unos días con su familia. "Tienes que reconocer que quedaste en una mala posición. No es tu culpa, quizá sea la de todos tus asesores. Sacar el número 22, creo, o algo así… es bastante mal", comenta el hermano de Ana Duato.

El artista opina, además, sobre Esa Diva, la canción que presentó la de Dos Hermanas. "Es una canción muy antigua. Te pareces a Beyoncé, pero Beyoncé es Beyoncé. Ella iba con ese body, esas botas y esa melena hace 20 años". "Me caes fenomenal y tienes una voz maravillosa, pero no te enfades y acepta que no te funcionó", añade Duato, que, finalmente, critica que la joven se negara a hacer referencia a la guerra de Gaza, que marcó Eurovisión 2025: "Te diría que un artista debe posicionarse. Un genocidio es un genocidio y hay que decirlo".

NACHO DUATO le dice un par de verdades a la supuesta DIVA.pic.twitter.com/JqqFo7cWGS — COMENTO TV ? (@comentemostele) May 29, 2025

El vídeo de Duato se ha hecho viral solo unas horas después de que otro rostro de la cultura y el entretenimiento, Andreu Buenafuente, se pronunciara sobre la artista. "Dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión y duró hora y media, casi que duró más que el festival. Aunque a mí se me hizo corta, porque estaba en casa comiendo palomitas mientras la veía", dijo, y añadió: "La conclusión es que si hubiera hecho la actuación como ella quería, con sus indicaciones, sin contar con las opiniones de los demás, hubiera quedado primera o casi. Menos mal que, como dice su letra, una diva no pisa a nadie para brillar".

Por el momento, Melody prepara una ruta por los platós para hablar de lo sucedido. Esta semana, Pablo Motos anunció la visita de la artista el próximo miércoles a El Hormiguero. Su principal rival en la pública, David Broncano, reaccionó abiertamente: "Hay que pensar algo para el miércoles".