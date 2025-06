El paso de la cantante por El Hormiguero el pasado miércoles dejó unos cuantos titulares y una buena cantidad de reacciones. La de Alejandro Abad ha sido de las más duras. El famoso productor musical, vinculado a Operación Triunfo, ha compartido su opinión sobre el paso de la artista por el Benidorm Fest y Eurovisión y no se ha mordido la lengua: "Hola Melody. Te vi ayer en Antena 3 y me llamó poderosamente la atención las veces que repetiste 'yo', 'mi' y 'mis'. No las conté porque no daba tiempo de tantas veces que las decías, pero por ahí he leído que fueron, de lejos, las más repetidas, cien o más veces más", ha comenzado.

La cosa, desde luego, no pintaba bien para la de Dos Hermanas. Abad continuaba reprendiéndola por no haber respondido a la pregunta que, a su juicio, era la más importante de la noche: qué consejo le daría al próximo representante español en el festival europeo. "Tu respuesta fue: '¿Estás de guasa?'. Y no contestaste, te reíste y ahí se quedó. Era la única útil para intentar mejorar los resultados anuales en Eurovisión". Y continuaba: "Me hubiera quedado sorprendido y encantado, por ejemplo, de que explicaras, solo para ayudar a nuestros próximos representantes, cómo fuiste tú escogida en el Benidorm Fest para ir a Eurovisión. ¿Cuál fue el método?". Tras lanzar la pregunta al aire, él mismo respondía: "Nada tuvo que ver con una de las afirmaciones de tu canción, 'una diva no pisa a nadie para brillar'. Podrías explicarlo, aunque solo sea por el bien futuro de España en Eurovisión".

Pero Abad, que participó en Eurovisión en 1994 y 2001 (compuso la canción de esa edición a David Civera), no se quedaba ahí y hablaba de favoritismos e influencias en el concurso: "Cuando se prioriza el enchufe, se ahoga el talento, el ingenio, el bien colectivo, la experiencia, el logro, la ilusión, la alegría, los sueños, y un montón de valores y prácticas tan necesarias para las nuevas generaciones y para la vida en general", ha dicho. "Estamos un poquito hartos y hartas de divas y divos que, pudiendo aportar, no lo hagan más que por su propio yoyo. ¡Suerte!".