Pletórico. Así estaba el presentador de El Hormiguero este miércoles al recibir a su invitada, uno de los personajes más buscados y deseados de las últimas semanas. La presencia de Melody en el prime-time de Antena 3 ha sido un tremendo dardo para su principal rival, David Broncano, que arremetió contra la diva cuando esta canceló su visita a La Revuelta después de Eurovisión. Hoy, Pablo Motos y Melody se han cobrado su particular venganza contra el humorista y también con RTVE: "Nos han bloqueado la entrevista desde el primer momento".

Motos no quiere guerras pero tampoco está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y ha comenzado la entrevista con dos importantes aclaraciones: la primera, que Melody, como el resto de invitados que visitan El Hormiguero desde hace 19 años, no ha cobrado nada: "Y me han ofrecido mucho dinero por ir a otros sitios", ha dicho ella.

Y la segunda, que no es la primera vez que un representante de Eurovisión se sienta en su mesa: "Quiero subrayar que hemos invitado en los últimos años a todos los candidatos los de Eurovisión. Chanel vino unos días antes del festival, Blanca Paloma estuvo nada más ganar el Benidorm Fest... El año pasado nos pidió TVE que viniera Nebulossa, pero no se sintieron preparados para hacer el programa y dijimos que lo entendíamos". Tras la introducción para dejar claro que Melody no era un caso excepcional en su lista de invitados, Motos ha disparado contra RTVE: "Este año hemos sido nosotros los que se la hemos pedido. Nos la bloquearon desde un primer momento y por eso la hemos traído en cuanto ha terminado su contrato con RTVE".

El presentador también ha explicado que se adelantó el anuncio de su visita por pura casualidad: "El lunes hablamos, la entrevista la cerramos el martes y lo dije por la noche por Luke Evans, un invitado internacional, quería cantar tu canción y me lo puso a huevo. Por eso lo dije antes de tiempo".