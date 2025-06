Como una auténtica diva ha llegado la cantante de Dos Hermanas al espacio de Antena 3. Subida en una plataforma de la que ha bajado enganchada a unas cintas y cantando el tema que llevó a Basilea, Melody ha deslumbrado con su body 'glam' y unas botas plateadas diferentes a las del show original. Pablo Motos la recibía con los brazos abiertos y tras lanzar un par de pullitas para aclarar "algunas mentiras que se han dicho estos días", han comenzado la charla. Ella no se ha guardado nada: "Ha sido muy duro, había mucha presión y he estado a punto de retirarme de la competición varias veces".

Melody, que lleva dos décadas en los escenarios, ha asegurado que el sueño de representar a su país no ha sido tan bello como lo imaginaba, pero continuó adelante pensando en toda la gente que la había votado en el Benidorm Fest: "No me sentía bien. A veces el equipo quería las cosas de una manera y yo de otra, pero es parte del proceso y me acordaba del público que me votó. Y una diva a veces no es tan valiente ni tan poderosa, pero tiene que afrontar las cosas", ha confesado. "Me han dado mucha caña porque soy muy folklórica y muy española, ¿pasa algo por eso? Si yo estoy muy orgullosa".

? @soyyomelody: "Yo estoy acostumbrada a cantar y no estar continuamente en una crítica" #MelodyEH pic.twitter.com/p6wW2dU32F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

La artista no ha querido entrar en detalles pero sí ha dejado claro que la experiencia la ha decepcionado: "Me han tachado de soberbia y no lo soy, pero tengo derecho de decir lo que me gustaba y lo que no, y eso no significa que no sea agradecida". Melody ha subrayado: "Ya que he quedado en el puesto 24, me hubiera gustado haberme equivocado yo". Por ejemplo, ella quería entrar en el escenario de otra manera: "Yo tenía ilusión por empezar desde arriba, se hicieron otras proposiciones y se tuvo que hacer de otra forma".

¿Se parece mucho lo que tu soñabas a lo que ha sido Eurovisión? @soyyomelody responde #MelodyEH pic.twitter.com/cV1EAnY8J0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Melody también ha recordado la angustia que sintió al ver la mala puntuación que recibía su actuación: "Cuando estaba viendo los puntos al principio bien y luego digo 'Esto va en picado. ¿Qué ha pasado aquí?' Me quedé en shock. Tú te quedas con una cara con la banderita, que yo decía '¿Dónde hay un boquete que me voy a de aquí?' Te quedas con una cara... Es que Eurovisión no es ir y cantar, han pasado muchos meses. Yo tenía una tensión, tenía la responsabilidad de intentar representar lo mejor posible a mi país para que estéis orgullosos de mí. Cuando terminé yo quería irme a mi casa porque hacía muchas semanas que no veía a mi hijo, he llorado muchas veces, lo he extrañado. Ha habido momentos duros, quería enfocar mi actuación de una forma y no lo veían".

La artista se ha mostrado muy dolida con algunas de las críticas recibidas estas semanas: "Han intentado dañarme pero estoy muy tranquila porque todos saben cómo yo soy. Yo no eché a nadie del camerino, como han dicho, trato a la gente como quiero que me traten a mí". Y también se ha dirigido, sin nombrarlo, a Broncano: "Sentó mal que yo el otro día dije en la rueda de prensa dos o tres cosas... ¡y eso que no dije nada! Yo nunca he faltado el respeto a nadie y he escuchado comentarios muy feos de mí". Por ejemplo, que la criticaran por no posicionarse contra la guerra de Palestina: "Esto me ha tocado mucho el corazón, porque yo siempre he estado dispuesta a ayudar y han hecho comentarios sobre mí muy desagradables. No puedo hablar mucho de ciertos temas porque no soy política y hay cosas, incluso palabras técnicas, que no controlo, pero sí tengo claro que estoy en contra de las guerras. Me parece terrible lo que está pasando y no se debería permitir en el mundo que mueran niños y gente inocente".

? @soyyomelody lanza un mensaje sobre todas las polémicas que se han generado en torno a ella #MelodyEH pic.twitter.com/e5uwAve35N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Melody quiere cerrar capítulo, alejarse de la polémica y centrarse en lo positivo: "Me he quitado las redes del tirón porque quien habla no me conoce, si no, no hablaría. Entiendo que cada uno tiene su opinión, pero yo he vivido muchas cosas que para mí se quedan". Y ha rematado con un significativo comentario a Pablo Motos: "Cuando quieras saber algo de Eurovisión me lo preguntas detrás de la cámara".