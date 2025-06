El presentador catalán ha atravesado por uno de los momentos más complicados de su vida y regresa a la primera línea con energía renovada. Tras reaparecer este domingo en el programa Col·lapse, de Ricard Ustrell en TV3, este lunes ha respondido en directo a la llamada de Tardear, en Telecinco, confirmando así su ruptura definitiva con TVE, donde presentaba De Corazón con Anne Igartiburu hasta las pasadas Navidades.

Allí estaba Jordi cuando contrajo una peligrosa bacteria durante un viaje a Medellín en Córdoba. Fue ingresado de urgencia y su situación se complicó tanto que los médicos tuvieron que inducirle un coma y se llegó a temer por su vida, tal y como desveló Informalia en primicia. Dos meses después despertó y su recuperación, aunque lenta, ha sido total. Para sorpresa de muchos, la exclusiva de su reaparición no tuvo lugar en De Corazón, donde le había sustituido Javier de Hoyos, sino en la revista Semana. Este domingo en TV3 y este lunes en Telecinco. Con esta última se confirma lo que adelantábamos hace unos días: De Hoyos se hace fijo en la Pública y González ya es historia.

El catalán ha charlado animadamente con Verónica Dulanto y Frank Blanco en Telecinco, que fue su casa durante muchos años, y ha desvelado que regresará pronto a la pequeña pantalla pero no lo hará frente a las cámaras sino detrás de ellas: "Voy a hacer algo que hace tiempo que no hago, que es dirigir un programa". Será el próximo mes de septiembre, como adelantó este domingo: "Me han dicho que no lo diga, pero es un proyecto que a mí me entusiasma y me pone mucho las pilas".

González, de 62 años, ha asegurado a los compañeros de Tardear que se encuentra muy recuperado tras superar su particular infierno pero ha indicado que debe cuidarse en extremo: "Evito las situaciones tensas y busco cuidarme, no es que tenga ninguna secuela pero ya comer bien, equilibradamente, a las horas...". Y ha añadido: "Espiritualmente estoy mejor que nunca, porque cuando despiertas de una situación así, todo, sin proponértelo, cambia". Jordi, que dejó de fumar hace ya 20 años, afirma que jamás pensó que podría enfermar de manera tan grave: "¿Cómo voy a imaginar algo así, si no practico actividad de riesgo?".