Anne Igartiburu se emociona al hablar de su compañero Jordi González y le manda un mensaje: "Te echo de menos"

Tierno y sincero. Así ha sido el momento que ha protagonizado Anne Igartiburu este domingo en D Corazón, el programa que presenta y que durante meses ha compartido plató, confidencias y cariño con Jordi González. Con la voz temblorosa y con lágrimas en los ojos, la periodista ha querido dedicarle unas palabras en directo a su compañero, que continúa recuperándose tras haber atravesado uno de los episodios más complicados de su vida.

"Te echo de menos. Me gusta verte y tenerte cerca", ha dicho mirando a la cámara. Jordi, que pasó hasta 57 días ingresado entre la UCI y planta tras sufrir una grave infección respiratoria en Colombia, sigue alejado de los focos, mientras recibe el cariño de los suyos. "Cuando estás malito quieres ser prudente, y más cuando eres una persona mediática… me parece muy bien hecho", ha añadido Anne con una pequeña mueca de felicidad.

El pasado miércoles, fue el propio Jordi González quien compartía nuevos detalles sobre su estado de salud actual en la revista Semana. Afortunadamente, ya fuera de tratamiento y sin necesidad de medicación, el presentador ha iniciado una fase clave de su recuperación: "Ahora estoy pendiente de empezar una rehabilitación lumbar. Ya he comenzado con la rehabilitación física. Hay cosas que ya puedo hacer, pero otras tengo que empezar de cero", confesaba.

Sobre su vuelta al programa de La 1, espetó: "Sé que ahora no puedo porque los médicos no me dejan y, por tanto, no me lo planteo. Pero no lo sé realmente". Y aclaró: "No lo sé, no lo sé porque la tele es caprichosa y es una industria absolutamente imprevisible y no decido yo únicamente".