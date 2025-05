El futuro de Jordi González en TVE tras haber estado al borde de la muerte: por qué no rompió su silencio en su cadena

Desde comienzos de año y a lo largo de estos meses, Informalia adelantó en primicia la situación personal y las causas de la desaparición de Jordi González de la pantalla y su larga baja, la grave enfermedad que le afectaba, el terrible problema al que tuvo que enfrentarse estando en Colombia, su hospitalización, la naturaleza de su dolencia, su imposibilidad de viajar, las visitas de personas cercanas que tuvieron que desplazarse a Bogotá ante su alarmante situación, su viaje a España cuando el presentador estuvo en condiciones de enfrentarse a un viaje transoceánico, su ingreso hospitalario ya en Madrid, para continuar su recuperación y su mejoría.

Esta semana, el propio Jordi confirmó en una entrevista a Semana todas las informaciones e incluso amplió el relato. Sus estremecedoras palabras han conmovido a sus fans pero su futuro profesional sigue sin estar claro ante las importantes secuelas a las que se enfrenta después de estar al borde de la muerte y mucho tiempo en coma. Pero, ¿por qué siendo en este momento un presentador de TVE no rompió su silencio en su propio programa o al menos en su propia cadena, aportando contenido de interés a un espacio maltrecho como La familia de la tele, tan necesitado de audiencia y noticias impactantes?

En Informalia ya publicamos que "de facto" Javier Hoyos era el sustituto de Jordi González en D Corazón. El barcelonés copresentaba el magacín de los fines de semana de La 1 junto a Anne Igartiburu hasta que por una u otra razón (también por su salud) dejamos de verle. Pero en TVE han decidido colocar al colaborador de moda (Javi Hoyos) todos y cada uno de los días en las tertulias junto a la presentadora vasca, y aunque formalmente no copresenta, se ha convertido en el complemento de la vasca. Veremos estos días si Jordi González aparece en pantalla, en su canal, bien en D Corazón o en La familia de la tele, no visitando el plató si no está en condiciones pero…. ¿por qué no recibiendo a las cámaras de TVE en su casa?

Jordi González ha reaparecido tras cinco meses de absoluto silencio mediático, salvando las primicias y noticias que fue adelantando Informalia. Pero, curiosamente, Jordi no ha reaparecido en TVE. Incluso el adelanto del contenido de la entrevista de Semana fue adelantado en Telecinco, donde el director de la revista compartió por primera vez el adelanto de la entrevista con el periodista.

Su larga ausencia en TVE, donde copresentaba el programa D Corazón junto a Anne Igartiburu, ha generado una oleada de especulaciones que, por fin, se han despejado. El presentador ha roto su silencio no en su cadena, sino en una entrevista concedida a la citada revista donde ha relatado con una crudeza conmovedora la grave enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte.

La desaparición de Jordi comenzó a notarse a principios de este año. Informalia fue el primer medio en adelantar que el comunicador se encontraba gravemente enfermo en Colombia, avanzando la dimensión real del problema, como el propio Jordi ha confirmado ahora. González ha confesado que contrajo una infección bacteriana que derivó en una bronconeumonía bilateral, agravada por una crisis renal. El cuadro fue tan severo que los médicos se vieron obligados a inducirle un coma del que no todos esperaban que despertara. Pasó 57 días en la UCI, tres semanas de ellos en coma, y su estado fue tan alarmante que su entorno más cercano fue llamado a despedirse de él.

Pero si bien la noticia de su recuperación, de la que Informalia ya había dado cuenta semanas atrás, ha generado alivio entre compañeros y seguidores, muchas miradas apuntan ahora hacia TVE. ¿Por qué el periodista, actualmente vinculado a la cadena pública, eligió una revista del corazón para contar su dramática experiencia? ¿Por qué no se dirigió a su audiencia desde su propio programa o, al menos, a través de los canales oficiales de RTVE?

La respuesta, aunque no verbalizada por el propio González, parece evidente. Durante el proceso de su enfermedad, fue su entorno más íntimo quien gestionó con total discreción su estado de salud. Fue un pacto de silencio sustentado en la gravedad de su situación, que el propio Jordi ha aplaudido. "No decidí ese silencio. Estaba en coma. Lo decidieron mis amigos, y muy acertadamente", ha explicado. Y una vez recuperado, prefirió relatar su experiencia en un contexto más íntimo, controlado y libre de intereses televisivos, probablemente también para mantener cierta distancia emocional respecto a su regreso a los focos. ¿O tal vez se ha acabado su relación laboral con TVE? ¿Sigue en La 1, aunque esté de baja? ¿O ya no está en La 1?

Mientras tanto, en D Corazón, la ausencia de Jordi no ha pasado desapercibida. Desde su desaparición en pantalla, TVE ha reorganizado su estructura y ha promovido a Javier Hoyos como colaborador fijo: va todos y cada uno de los días. Aunque formalmente no ostenta el rol de copresentador, su presencia diaria junto a Anne Igartiburu lo ha convertido, de facto, en el sustituto de González. Esta transición ha sido discreta, sin comunicados oficiales ni anuncios públicos, pero evidente para la audiencia. TVE, ante la incertidumbre del regreso de Jordi, optó por seguir adelante con una figura impulsada por los nuevos directivos de TVE, un profesional que procede de Mediaset, de La Fábrica de la Tele, de Divinity y de Socialité, además de pasar por Ten con NQFS. Javier de Hoyos también está en La familia de la tele, el maltrecho magacín que aún se mantiene en antena aunque en horario reducido y arrastrando los pies en cuando a los datos de audiencia que marca.

El relato espeluznante de Jordi González que confirma las primicias avanzadas por Informalia

Cabe recordar que Jordi González se encontraba en Colombia, donde tiene una vivienda en Medellín, cuando comenzaron los síntomas. Durante una excursión a Santa Marta, empezó a notar un cansancio anormal, fiebre alta y problemas respiratorios. Tras una primera atención médica, fue ingresado de urgencia. Su saturación de oxígeno era tan baja que su cerebro dejó de recibir el oxígeno necesario, lo que explica su amnesia durante buena parte del proceso. Fue inducido al coma para poder estabilizarlo y evitar un desenlace fatal.

"Los médicos le dijeron a mi entorno que me dieran por perdido", confesó Jordi. Su recuperación fue tan inesperada como milagrosa. Cuando logró volver a España, aún convaleciente, ingresó en dos hospitales de Madrid para continuar su recuperación. A día de hoy, está fuera de peligro, aunque reconoce que ha perdido masa muscular, fuerza y equilibrio. "Estoy aprendiendo a caminar de nuevo", asegura con humildad. También ha superado el trauma psicológico que le provocó la experiencia, aunque confiesa haber sufrido pesadillas recurrentes durante los primeros días tras recuperar la conciencia.

El propio González ha explicado por qué su historia no se conoció antes. "Durante mi tiempo de hospitalización en Colombia no se filtró nada. Nadie sabía nada porque mis amigos lo tenían muy embargado", ha dicho agradecido. Sin embargo, con su llegada a España comenzaron a circular rumores: algunos acertados, otros no tanto. "Se llegó a decir que me había retirado para hacerme un retoque estético", comenta entre risas.

Ahora, el gran interrogante es su futuro profesional. ¿Volverá Jordi González a la televisión? ¿Reaparecerá en D Corazón o La familia de la tele, donde también colaboraba? El propio presentador no lo tiene claro."Ahora mismo no me planteo volver a trabajar porque los médicos no me dejan. Estoy en proceso de recuperación", ha afirmado. Aun así, no cierra las puertas del todo. "Me gustaría hacer radio otra vez. Es algo que me hace verdadera ilusión". Pero, si ha podido conceder entrevistas y dejarse fotografiar… ¿Por qué no hacerlo para TVE?

La televisión, como él mismo ha apuntado, es un medio impredecible y caprichoso. Su futuro en TVE dependerá no solo de su evolución médica, sino también de las decisiones de la cadena. De momento, Javier Hoyos seguirá siendo el rostro habitual en D Corazón, junto a Igartiburu, mientras se desconoce si Jordi reaparecerá en pantalla próximamente, aunque sea desde su casa.

Su historia, sin embargo, ha conmovido a España entera. Más allá de la enfermedad, el presentador ha compartido una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y las prioridades. "Voy a ser menos González y más Jordi", ha dicho con emoción. Su reencuentro con la vida ha cambiado su forma de ver el mundo. "Antes trabajaba todos los días, por delante de mis amigos y de mí mismo. Ahora eso ha cambiado. No quiero volver a ser el mismo".