Se confirma la primicia de Informalia: Javier de Hoyos, nuevo compañero de Anne Igartiburu en 'D Corazón' tras el drama de Jordi González

Lo adelantó Informalia el pasado 4 de mayo, diez días antes incluso de que Jordi González reapareciera en una impactante entrevista confirmando también lo que este portal fue adelantando en los últimos meses: su delicado estado de salud, llegando incluso a estar a punto de perder la vida tras un viaje a Colombia que se le complicó debido a una bacteria. Contamos ese 4 de mayo que Javier de Hoyos tenía todas las papeletas de ser su sustituto en D Corazón después de que el presidente de la Corporación pública, José Pablo López, le diera una mayor presencia junto a Anne Igartiburu.

RTVE lo confirma este lunes en un comunicado oficial, en el que no hacen ni una referencia al presentador catalán, que este fin de semana reapereció en una entrevista en la tele de Cataluña sin mencionar a su antigua compañera ni a su antiguo programa. "No hay mayor desprecio que no hacer aprecio", dice el sabio refranero.

"Javier de Hoyos acompañará a Anne Igartiburu como presentador de D Corazón, el espacio de crónica social de los fines de semana en La 1, a partir del próximo 28 de junio. Además, el programa estrenará nueva línea gráfica y ampliará su duración actual", anuncia el ente público en su nota.

Javier de Hoyos

A partir de ese 4 de mayo que adelantamos la noticia, Javier de Hoyos (procedente de Socialité y Ni que fuéramos, otros programas de los padres de Sálvame) ha estado presente cada sábado y domingo en D Corazón, aumentando su presencia en el programa de los fines de semana. Ahora es cuando TVE ya lo confirmá como nuevo presentador ante la salida oficial de Jordi González.

El periodista es, además, uno de los colaboradores de La familia de la tele, el nuevo Sálvame de TVE que llegó a las tardes de la pública después de que José Pablo López y su número dos, Sergio Calderón (a su vez ex directivo de Mediaset y ex directivo de la productora de Sálvame) se encapricharan por sus rostros. Sin embargo, el capricho ha salido caro pues desde su estreno el pasado 5 de mayo está lejos de levantar cabeza en términos de audiencia. La agonía se alarga día a día y los antiguos rostros de Telecinco siguen llenando la parrilla de La 1 en estos y otros programas.