Damián Quintero vuelve a 'Supervivientes' tras el abandono obligatorio de uno de sus compañeros

Damián Quintero fue el expulsado el pasado domingo en un duelo contra Álex Adrover. Solo 48 horas más tarde, el deportista olímpico ha podido volver con sus compañeros y convertirse de nuevo en concursante oficial de Supervivientes.

Esta oportunidad ha surgido por la lesión que sufrió Álex el pasado domingo. El actor tuvo que abandonar la playa tras un aparatosa caída durante una prueba de recompensa. El superviviente ha sufrido una luxación de rodilla y así se lo indicó Sandra Barneda hace tan solo dos días, pero el marido de Patricia Montero tuvo que esperar hasta este martes para conocer el informe médico.

La organización de Supervivientes siempre tiene un plan B ante posibles complicaciones y, en este caso, llegó en una barca a Cayo Paloma. Allí se encontraba Damián, que al continuar aún en Honduras tenía la posibilidad de volver a ser concursante. "Tras la luxación de rodilla que ha sufrido Álex, estamos todos a la espera del resultado definitivo de las pruebas médicas que le han realizado. Si Álex tuviese que abandonar y quedase una plaza libre, y aprovechando que tu sigues todavía ahí, la pregunta que te lanzó es: ¿Estarías dispuesto a volver, hoy mismo en su lugar, a la aventura?", preguntó Carlos Sobera al olímpico.

Antes de tomar la decisión, Damián Quintero pudo escuchar a su mujer tras una llamada telefónica. "Yo ya sé que tienes muchísimas ganas de venir aquí y que te veías abrazándonos a todos. Es la recta final del concurso y queremos verte dándolo todo. Hazlo por todos, por tu seguidores que han estado volcados pro ti, por tu familia, por ti... Damián, tienes que aguantar y me da mucha rabia que sea por una lesión, pero es una oportunidad que ahora mismo te dan. Confío en ti y por favor sigue", le pidió Casandra al concursante.

Álex, obligado a abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica

El actor tuvo que abandonar la aventura tras 87 días por una lesión en la rodilla. El presentador le comunicó el informe médico que dictaminaba su continuidad en el programa. "Tras el accidente sufrido el pasado domingo, Álex Adrover sufrió una luxación de la rótula derecha, que ha sido estudiada mediante rayos X y una resonancia magnética. Dichas pruebas muestran unas lesiones en la articulación que suponen el uso de un inmovilizador de rodilla durante cuatro semanas seguidas de rehabilitación y de una nueva valoración, lo que hace imposible su continuidad en el programa" comunicó el presentador al superviviente.

Con el hueco libre en la final de Supervivientes, Damián Quintero tenía que tomar una decisión respecto a su futuro en el programa. El presentador le comunicó al Karateca la salida de Álex y su plaza libre, aunque volvería con una condición.

Damián Quintero vuelve a ser concursante oficial

Tras muchas dudas por parte del deportista, finalmente ha confirmado su regreso a la playa con sus concursantes. "Tengo muchas dudas. Lo primero es mandarle un beso enorme a Álex. Me jode en el alma con lo buena persona que es, pero tengo que ser honesto. Soy orgulloso y muy honesto. Son 24 horas fuera y no sé como una vuelta mía mis compañeros se la pueden llegar a tomar. 24 horas no son nada, realmente, miradme. No es que haya recuperado peso", comentó Damián antes de tomar una decisión.

A pesar de tener muchas ganas de volver junto a su mujer y su hijo, Quintero decidió luchar por el gran premio de Supervivientes. "Me subo a la barca, venga sí", contestó ilusionado a Sobera.

Tras un juego de líder ganado por Borja y unas nominaciones que han puesto en la palestra a Pelayo, Montoya, Escassi y Anita, Damián se reunía junto a su compañeros de nuevo para contarles su regreso. Junto al resto de los supervivientes, el deportista conoció la condición de su vuelta al concurso: estará nominado de forma directa y se expondrá a la expulsión junto a sus cuatro compañeros.

