La inesperada reacción de Anita y Montoya al conocer el resultado del test de embarazo en 'Supervivientes'

Anita Williams se realizó un test de embarazo el pasado domingo tras apreciar cambios físicos en su cuerpo. Las sospechas comenzaron con Makoke, que resaltó que la concursante tenía más barriga que al comienzo de la aventura. Además, Williams reconoció que llevaba tres meses sin tener el periodo.

Este debate en el Oráculo, fue un tema de discusión entre ambas supervivientes, ya que Anita no se tomó nada bien las palabras de Makoke. En un momento más calmado, Sandra Barneda le propuso hacerse un test: "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo?".

Aunque Anita tenía claro que no era posible, aceptó realizársela para salir de dudas. "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada, yo me la hago sin problema. Es más, quiero hacérmela", sentenció el pasado domingo en Conexión Honduras.

Anita ha podido conocer el resultado junto a Montoya este martes. Ha sido Carlos Sobera, presentador de Supervivientes: Tierra de nadie quien les ha dado la noticia. Al ser un tema íntimo, la ex participante de La isla de las tentaciones no conocería el resultado junto al resto de sus compañeros. A pesar de ello, la catalana quiso dirigirse con Montoya al set de nominaciones y enterarse de la noticia juntos.

El resultado del test de embarazo

Tras varios segundos de suspense y mucho nerviosismo y tensión por parte de los supervivientes, Sobera dio el veredicto final. "A ver, chicos. Tras realizar la prueba pertinente, el resultado del test de embarazo de Anita es… ¡Negativo!", comentó el presentador.

? El resultado del test de embarazo de Anita determina que no está embarazada



?? #TierraDeNadie12

? https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/aPvmCvmnuZ — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2025

"Anita presenta un distensión abdominal debida al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos", explicó. "Por ello, comenzará un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcares, legumbres y arroz integral para su completa recuperación", añadió el presentador.

Al escuchar que el test era negativo, Anita William gritó "¡Olé!" con gran entusiasmo. Ambos se mostraron contentos con el resultado, aunque el sevillano hizo una confesión. "Podemos llamar Isotónico o Isotónica, al niño o la niña, cuando venga. Me alegro, hija mía, pero que me encantaría la paternidad", desveló. "Todavía no", respondió ella, prefiriendo esperar aunque tiene claro que quiere tener otro hijo.