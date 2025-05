El posible embarazo de Anita Williams trastoca la marcha de 'Supervivientes': "Me ha crecido la barriga"

Anita Williams no se ha ido de la isla a pesar de la incertidumbre y, tal vez, de llevar una criatura en sus entrañas. Está decidida a demostrar que no tiene nada que ocultar. ¿Será realmente un embarazo o simplemente una inflamación pasajera? En cualquier caso, lo ocurrido marca un antes y un después en esta edición del reality más extremo de la televisión.

La última gala de Supervivientes sumó tensiones, alianzas quebradas y duros enfrentamientos: una inesperada situación personal ha sacudido la dinámica del reality. Anita Williams, una de las concursantes más mediáticas de esta edición, se convirtió en el centro de todas las miradas tras los rumores de un posible embarazo, situación que podría modificar por completo el desarrollo del concurso. Todo comenzó con un comentario de Makoke durante una conversación aparentemente trivial.

"¿No estarás embarazada? Has engordado y en Supervivientes normalmente no se engorda", lanzó la tertuliana ante las cámaras, señalando el evidente cambio físico de Anita. Según su testimonio, la joven le habría confesado que llevaba tres meses sin la menstruación, algo que Makoke interpretó como un indicio de un posible embarazo. Pese a asegurar que no lo dijo con mala intención, Anita estalló al escuchar estas palabras durante su cita en el Oráculo de Poseidón.

#ConexiónHonduras12 Por favor ...esto es ya de vergüenza ...Anita o está embarazada o aquí algo pasa pic.twitter.com/kllUKr0Irp — Anita (@Mercede38058011) May 25, 2025

"No me hagas hablar"

La tensión entre ambas creció rápidamente. "No me hagas hablar", advirtió Anita, molesta por lo que consideraba un ataque gratuito y humillante. Makoke, sin embargo, no retrocedió y fue más allá al insinuar que Anita podría haber mantenido relaciones sexuales con Montoya en Playa Misterio, algo que, de ser cierto, reforzaría la hipótesis de un embarazo. Esta acusación provocó una reacción inmediata por parte de la aludida, que lo negó rotundamente entre lágrimas y rabia: "Eres una mentirosa. No me salen ni las palabras".

Su compañero Montoya también salió en defensa de Anita, calificando el comentario de Makoke como "lamentable" y fuera de lugar. Sandra Barneda, presentadora del programa, intervino para intentar calmar los ánimos y hablar a solas con Anita. En un tono más reflexivo, la joven expresó su malestar: "No me está diciendo que estoy embarazada, me está diciendo que estoy gorda. Yo sí que es verdad que he cogido algún kilo…". Según explicó, la situación le resulta especialmente dolorosa por el tono en el que se ha hecho el comentario, en un contexto donde cada detalle físico es observado con lupa por concursantes, audiencia y medios.

No obstante, la presentadora fue directa con una pregunta clave: "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo. ¿Te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?". Lejos de esquivar la cuestión, Anita aceptó sin dudarlo: "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar algo. Si me la hacéis para quedarme tranquila, y para que todo el mundo se quede tranquilo, y sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada… Yo me la hago sin problema. Es más, quiero hacérmela".

Este giro inesperado deja en el aire muchas preguntas sobre el futuro de Anita en el programa. Si la prueba resulta positiva, no solo supondría un acontecimiento sin precedentes en la historia de Supervivientes, sino que también obligaría a la organización a tomar medidas inmediatas respecto a su continuidad. Recordemos que las condiciones extremas del concurso no serían compatibles con un embarazo avanzado, por lo que su permanencia en la isla estaría comprometida. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos espectadores se mostraron preocupados por el estado de salud de Anita, mientras otros apuntaban a un posible favoritismo por parte del programa, insinuando que tanto ella como Montoya estarían recibiendo un trato privilegiado, especialmente en lo que respecta a la alimentación. "¿Cómo va a engordar en Supervivientes si todos pierden peso?", se preguntaban algunos usuarios en redes, alimentando aún más la polémica.

Por ahora, solo queda esperar los resultados de la prueba que Anita se realizará en los próximos días. Lo cierto es que esta situación ha generado un terremoto en la convivencia del grupo y ha reabierto el debate sobre los límites del respeto en los realities, especialmente en lo que respecta al cuerpo y la intimidad de las mujeres.