Gran enfrentamiento entre Montoya y Terelu Campos en 'Supervivientes': "Se te ve el plumero"

Los concursantes de Supervivientes: Tierra de nadie tuvieron que enfrentarse al Atril en llamas en la entrega del programa que Telecinco emitió este martes. Cada uno tuvo que enfrentarse a sus cuentas pendientes para solucionar los conflictos que tiene en la isla.

Montoya, Pelayo y Terelu protagonizaron una de las discusiones de la noche. El sevillano, como hace habitualmente, arremetió sobre el comportamiento del estilista, aunque finalmente la discusión acabó afectando a la mayor de las Campos.

"Montoya había soltado una bomba hace días", dijo Sobera. "Dijiste que Damián te había confesado que no le encajaba para nada la actitud que Pelayo estaba teniendo con Terelu", continuó el presentador, dando paso al vídeo donde se mostraba la disputa.

"A ver, yo creo que Montoya tiene un problema de comprensión oral. Tiene que entender las cosas que escucha, porque hay veces que escucha cosas y no lo sabe comprender. Se queda con una palabra, se cree que le están diciendo una cosa y no. Con la noche que tuvo con Anita, no sé cómo le quedan ganas de hablar de los demás", respondió Pelayo a los constantes ataques de Montoya.

"España merece saber que este señor (Damián), para mí, es una persona sincera", comenzó el exparticipante de La isla de las tentaciones para, más tarde, arremeter contra Terelu: "Lo siento que te señale, pero se te ve el plumerillo. A este señor (Damián) le diste caña cuando este señor (Pelayo) piensa exactamente lo mismo".

"La tomaste con él cuando este señor, aunque sea tu amigo o le tengas estima o más estima, lo piensa igual. Le diste caña a Damián, para mi gusto. Él fue sincero, y eso es lo que me gana. Fue el que te lo dijo a la cara. Ahí el plumerillo, Terelu. El plumerillo de decir que te cae bien y este señor (Damián) te cae regular. Fue sincero", sentenció el de Utrera.