Terelu Campos se harta de Makoke y le para los pies en 'Supervivientes': "No me toques las narices"

La relación de Terelu Campos y Makoke nunca ha sido buena en Supervivientes. A pesar de que tuvieron amistad durante una etapa de sus vidas, la tensión siempre ha estado presente en el tiempo que han pasado juntas en la isla. Este domingo, ese mal ambiente se hizo más evidente con una discusión entre las dos participantes del reality de Telecinco.

Todo comenzó a raíz de la decisión de Pelayo durante las últimas nominaciones, cuando consiguió poner en la palestra a la vez a los tres participantes que más tirón están tenido: Montoya, Anita y Carmen Alcayde. Esta última tiene todas las papeletas para ser la próxima expulsada del concurso.

"Me parece bastante triste, intento tener una premisa en mi vida que es es: 'No hagas lo que no te gustaría que te hicieran'. No reírme del mal ajeno. Esto es un concurso, todos tienen que ir saliendo y ya está", comentó Terelu Campos al ver cómo lo habían celebrado. "No te rías del mal ajeno porque, si fuera al revés, no me gustaría que se estuvieran riendo de algo que me gustaría a mí que no es bueno. Estoy segura que a ninguno de ellos le gustaría que se rieran si estuvieran a punto de salir".

Makoke intervino para responder a Terelu y lo hizo soltando una frase que no sentó nada bien a la mayor de las hermanas Campos. "Otra vez con el discurso moralista...", dijo la ex de Kiko Matamoros. Al escucharlo, Terelu estalló por completo. "A mí no me llames moralista, ¿eh? No me toques las narices, estoy contando hasta cien, a ti cuando te interesa tu moral, vale, cuando no te interesa, no vale", espetó la colaboradora, que se quejó del mal ambiente que se ha encontrado en la isla durante su segunda visita al reality de Telecinco.

"Hay que empatizar, pero por supuesto es un discurso moralista", retomó Makoke en su cruzada contra Terelu. "Pelayo se había librado de la nominación y había sido líder, estábamos muy contentos. Fue unas risas, sin más, de la euforia", explicó la concursante sobre la reacción que habían tenido al ver que el estilista había conseguido ser líder.