Expulsión de Carmen Alcayde y giro sorpresa en 'Supervivientes' ante el inicio de su recta final

Después de casi tres meses en Supervivientes, los concursantes han vivido todo tipo de experiencias, desde los mayores enfrentamientos con algunos de sus compañeros hasta crear grandes amistades con otros. Esto último les ha ocurrido a Montoya y Carmen Alcayde, hermanos inseparables durante la aventura.

Este mismo jueves han tenido que enfrentarse a una de su peores pesadillas: la expulsión. Tras la estrategia de Pelayo el pasado jueves y la salvación de Anita en Supervivientes: Tierra de Nadie de este martes, los dos mejores amigos se han separado para siempre.

A pesar de su buena relación, el trío formado por Anita, Montoya y Carmen tuvieron una de sus mayores trifulcas justo antes de la gala de este jueves. Tras muchos reproches, lágrimas y tristeza entre los tres, la decisión ya no tenía vuelta atrás.

En una votación con uno de los porcentajes más ajustados de la edición, Jorge Javier anunció el veredicto: : "Los espectadores de Supervivientes han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... ¡Montoya!".

El sevillano saltó de alegría al continuar en el concurso pero inmediatamente fue a abrazar a su gran amiga con tristeza por lo sucedido. Ambos protagonizaron un momento precioso en Palapa mientras se dedicaban una canción al unísono. "Cada día me levanto con una sonrisa, porque tengo lo que yo más quiero, salud, libertad y a mi familia...", cantaban.

Antes de abandonar la palapa, Alcayde dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros. "Se lo merece muchísimo. Me gustaría decir algo. Primero, gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado a mi aventura, que ha sido muchísimo. Anita, eres una mujer increíble. Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. Tú has confiado en mí y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo", confesó en pleno llanto.

Jorge Javier Vázquez anuncia la recta final

Tras 84 días de concurso, Jorge Javier informó de una noticia muy importante que dejo en shock a muchos de sus espectadores. "Prestadme muchísima atención porque ha llegado el momento de revelar la importantísima y trascendental noticia que va a marcar el resto de la aventura", comenzó.

"El domingo arranca la recta final del concurso", exclamó el presentador con grandes aplausos del público. Por si esto pareciese poco, Jorge Javier dio otra noticia bomba: "El domingo en Conexión Honduras, viviremos una expulsión sorpresa"

"Uno de los que salgan nominados hoy tendrá que abandonar la aventura. Ellos no se imaginan absolutamente nada", sentenció el presentador de Telecinco creando expectación de cara a la gala del domingo.