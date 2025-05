Mercedes Milá habla así de Montoya en 'Supervivientes': "Es flamenco y atraviesa el corazón"

La gala de este martes de Tierra de nadie estuvo marcada por el fin de la aventura de Terelu Campos en Supervivientes, por segunda vez esta edición en los Cayos Cochinos, y también por la reacción de Montoya y Anita al ver el resultado del test de embarazo de esta última. Mientras el concurso avanza, la que ha dado su opinión sobre uno de los participantes estrella de la edición es Mercedes Milá, muy pendiente de la actualidad de los realities.

Este miércoles, la que fuera presentadora de Gran Hermano ha escrito en su perfil de Instagram: "Montoya es mi concursante preferido. Montoya es flamenco y no soporta la malediciones, como él dice. Entró en Supervivientes sin despedirse de otro programa de éxito en la cadena, La isla de las tentaciones, donde sufrió una puñalada en el corazón de su chica y se hizo de repente mundialmente famoso".

Sobre el carácter del concursante de Utrera, ha comentado también: "Habla muy deprisa y a veces parece que ni él sabe muy bien lo que ha dicho. A mí me hace siempre gracia y a veces me llego a reír con tantas ganas que provoco que Scott [el perro de la presentadora] se despierta asustado, creyendo que alguien no controlado por él ha entrado en nuestra casa (a las horas que 'echan' el programa Scott ya ronca)".

Mercedes tiene claro que Montoya es su concursante favorito: "Para mí Montoya es un ser que te atraviesa el corazón, el mío ya no tiene remedio. Estoy segurísima de que no voy a ser la única que ama a Montoya y que a estas alturas de Supervivientes sabemos que ya ni nos importará que gane o pierda este extraordinario programa".

Montoya se ha convertido en el concursante revelación de realities, especialmente tras sus arrebatos en República Dominicana con La isla de las tentaciones y el famoso "Montoya por favor" de Sandra Barneda. Después se embarcó en la aventura de Supervivientes, completando junto a Manuel González, ya expulsado, y Anita Williams el casting definitivo. Está previsto que el reality termine en julio.