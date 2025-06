Sheila Casas carga contra la organización de 'Supervivientes' para defender a su novio, Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Escassi hizo una dura acusación contra Montoya en la última entrega de Supervivientes y el programa le paró los pies. El jinete insinuó que había tenido una discusión fuera de tono con Anita, a quien supuestamente le llegó a insultar, pero la organización le frenó en seco y desmintió que hubiera ocurrido algo de ese tipo y, mucho menos, que el programa lo hubiera ocultado.

Sandra Barneda, presentadora de la gala de los domingos tuvo que ponerse seria al tocar temas tan delicados. "El momento al que se está refiriendo Escassi es el momento en el que Montoya se va a la playa muy nervioso, alterado, haciendo aspavientos y acude Anita. Está muy nervioso, está propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca", explicó la presentadora.

"No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita ni ningún tipo de insulto hacia Anita. Y Anita pide a la organización ayuda, porque me dice la organización que Montoya estaba teniendo un ataque de ansiedad. Anita pidió por favor que llamaran al equipo médico, y eso es lo que se produce", continuó Barneda.

Sheila Casas defiende a Escassi

La defensa de Sheila Casas a su novio mientras participa en Supervivientes ha sido muy discreta, ya que no se ha mostrado apenas a los medios. A pesar de ello, en esta ocasión, ha saltado contra la organización del programa sin tapujos.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales. La hermana de Mario Casas ha puesto en duda la dirección del programa al no enseñar las imágenes a las que se refería Escassi.

A través de sus stories de Instagram, Sheila ha escrito lo siguiente: "¿Dónde están las imágenes de las que habla Álvaro? La primera vez que relatan unas imágenes pero no las ponen, y que dicen que han visto "ellos", porque el espectador está claro que no. Entonces, ¿por qué no las han puesto?", les ha reprochado.