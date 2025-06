La familia de Montoya emite un contundente comunicado tras la acusación de Escassi: "Expulsión inmediata y acciones legales"

Montoya, el concursante reveleción de los realities de Telecinco, está en el punto de mira después de que Álvaro Muñoz Escassi paralizase este domingo la gala de Conexión Honduras de Supervivientes para asegurar que había sido testigo, junto a más compañeros, de cómo este había ejercido algún tipo de violencia verbal contra Anita Williams, con la que saltó a Honduras tras su exitoso paso por La isla de las tentaciones.

"Yo vi una situación en la playa que si la viera en la calle me metería a intervenir. Porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia", aseguró el jinete. Explicó que el de Utrera estaba "haciendo aspavientos y diciéndole puta, puta, puta" a su compañera. "Lo que vi me preocupó bastante. Es una situación muy dura que nada tiene que ver con un progama de supervivencia", añadió el ex de Lara Dibildos.

Una versión que también apoyaron sus compañeros Makoke y Borja González y que hacía estallar a Anita, negando la mayor: "Me llega a hacer algo y me voy del programa". "Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría", aseguró.

Tal fue la tensión -con Montoya desquiciado abandonando la palapa- que la organización del programa tomaba cartas en el asunto y Sandra Barneda aclaraba que "no hay nada que esconder y no se ha producido ningún acto. Esto es muy serio, me están diciendo que no se oculta nada y que no ha habido ningún tipo de violencia. Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia, hay que saber gestionar las emociones y todos habéis cruzado límites en descalificativos".

El comunicado de la familia de Montoya

Tras lo ocurrido, la familia del concursante ha lanzado un comunicado a través de las redes sociales del andaluz. Han anunciado que están considerando medidas legales ante las acusaciones de Escassi y piden una rectificación y expulsiones inmediatas.

"En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación. Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas. Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y profesional".

Y han añadido: "Le pedimos a los medios de comunicación, productora, cadena y a las personas que han versado tales acusaciones que publiquen una rectificación, que restablezca la verdad y se tomen medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso contra quien ha versado tales acusaciones hacia Montoya".

Y han sentenciado su comunicado explicando que están "considerando las acciones legales pertinentes para defender los derechos de José Carlos Montoya".